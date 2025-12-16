為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院函覆救了高虹安？ 綠營酸神邏輯：3兆總預算乾脆全匯給賴清德

    2025/12/16 15:21 記者陳昀／台北報導
    停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費，高院二審改判貪污無罪。（資料照）

    停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費，高院二審改判貪污無罪。（資料照）

    停職中的新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費，一審被判刑7年4個月，高院今改判貪污無罪，僅依使公務員登載不實罪判6個月，得易科罰金18萬元。民進黨新聞部副主任黃子一指出，立法院函覆高院「助理費屬立委補助費性質」，與國民黨立委陳玉珍「貪污助理費除罪化」修法高度吻合；照此邏輯，我國總預算每年3兆元台幣，應該全部匯到賴清德總統的戶頭，需要什麼再叫賴清德去買。

    黃子一提到，助理費過去是由立法院直接匯款到國費助理的戶頭專款專用，如果沒請助理、請不到上限，剩下的額度也不會給立委，但前陣子國民黨立委陳玉珍推動「貪污助理費除罪化」修法，將所有錢全部匯給立委，如果請的助理薪資沒有達到上限，那差額會全數成為立委的囊中物。

    黃子一打比方說，照陳玉珍的提案邏輯，我國每年總預算約3兆台幣，以後年初就要全部匯到賴清德的戶頭，要長照？賴清德戶頭出錢。公務員的薪水？賴清德的戶頭匯款。買國防武器？賴清德去買。有剩呢？就是賴清德的私人小財庫。

    黃子一表示，這次立法院函覆高院表示，立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質，意即助理費本來就是立委的，不會有貪污問題，白話文來說，高院也支持這種大水庫理論，助理費或加班費，這筆錢怎麼用隨便立委，那麼換算下來，未來立委月薪超過70萬。

