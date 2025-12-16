為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨彰化縣長提名「類初選」 今晚民調「它」讓支持者全曝光

    2025/12/16 15:52 記者劉曉欣／彰化報導
    民調時間一確定，立委黃秀芳團隊立刻展開貼圖拉票。（圖由黃秀芳提供）

    民調時間一確定，立委黃秀芳團隊立刻展開貼圖拉票。（圖由黃秀芳提供）

    民進黨彰化縣長提名「類初選」民調作業，確定今天（16日）晚間登場，彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，以及立委陳素月與黃秀芳等4人，立即做出民調指引貼圖來強力拉票，支持者也透過社群平台轉傳貼圖來表態，也讓原本在檯面下的各路人馬，全都浮上了檯面！

    當今天上午10點宣布彰化縣晚上要做民調後，許多人的臉書、LINE全都被拉票貼圖洗板了，除了是爭取提名的4人全都強力放送，除了原本就站台力挺的民進黨民代，當然也以轉傳支持對象的貼圖以外，連很多原本在檯面下默默的支持者，也都在最後關頭表態了。

    不少民眾都說，由於台灣人喜歡用LINE，每個人本來都有參加很多群組，這次才猛然發現，平常沒有特別表達特定支持者，也都在今天民調的關鍵時刻站了出來，通通都以轉發貼圖來表達立場，突然之間，各方支持的勢力突然變得明朗化，在民調還沒開打，在社交媒體已先進行「類民調」。

    由於民調將於今晚6點到10點登場，加上彰化市、和美鎮部分地區從今天上午10點起到明天9點停水共23小時，有民眾表示，為了「顧電話」，乾脆今天晚餐也不煮了，直接外帶買回家吃，千萬不能錯過民調電話。

    彰化市長林世賢支持者轉傳貼圖來拉票。（圖由林世賢提供）

    彰化市長林世賢支持者轉傳貼圖來拉票。（圖由林世賢提供）

    立委陳素月以貼圖來做民調前的最後衝刺。（圖由陳素月提供）

    立委陳素月以貼圖來做民調前的最後衝刺。（圖由陳素月提供）

    前彰化市邱建富把握民調前的時間，透過貼圖來強力宣傳。（圖由邱建富提供）

    前彰化市邱建富把握民調前的時間，透過貼圖來強力宣傳。（圖由邱建富提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播