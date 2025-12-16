民進黨彰化縣長提名「類初選」 今晚民調「它」讓支持者全曝光

民調時間一確定，立委黃秀芳團隊立刻展開貼圖拉票。（圖由黃秀芳提供）

民進黨彰化縣長提名「類初選」民調作業，確定今天（16日）晚間登場，彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，以及立委陳素月與黃秀芳等4人，立即做出民調指引貼圖來強力拉票，支持者也透過社群平台轉傳貼圖來表態，也讓原本在檯面下的各路人馬，全都浮上了檯面！

當今天上午10點宣布彰化縣晚上要做民調後，許多人的臉書、LINE全都被拉票貼圖洗板了，除了是爭取提名的4人全都強力放送，除了原本就站台力挺的民進黨民代，當然也以轉傳支持對象的貼圖以外，連很多原本在檯面下默默的支持者，也都在最後關頭表態了。

請繼續往下閱讀...

不少民眾都說，由於台灣人喜歡用LINE，每個人本來都有參加很多群組，這次才猛然發現，平常沒有特別表達特定支持者，也都在今天民調的關鍵時刻站了出來，通通都以轉發貼圖來表達立場，突然之間，各方支持的勢力突然變得明朗化，在民調還沒開打，在社交媒體已先進行「類民調」。

由於民調將於今晚6點到10點登場，加上彰化市、和美鎮部分地區從今天上午10點起到明天9點停水共23小時，有民眾表示，為了「顧電話」，乾脆今天晚餐也不煮了，直接外帶買回家吃，千萬不能錯過民調電話。

彰化市長林世賢支持者轉傳貼圖來拉票。（圖由林世賢提供）

立委陳素月以貼圖來做民調前的最後衝刺。（圖由陳素月提供）

前彰化市邱建富把握民調前的時間，透過貼圖來強力宣傳。（圖由邱建富提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法