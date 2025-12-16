批藍白亂國會卻稱賴清德獨裁 沈伯洋：活在平行時空？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

總統賴清德昨深夜發表談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。民進黨立委沈伯洋今也細數藍白這1年多來的行為，包括修法擴張自己權力、修法癱瘓憲法法庭、違法逼政府舉債、修法強行將年改「倒退嚕」等。他反問：「得出來的結論是賴清德獨裁？這些（質疑的）人過去2年是活在哪個平行時空？」

賴總統15日深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，不僅明年度中央政府總預算案至今尚未審議、國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

沈伯洋表示，立法院不可侵害行政權，但藍白立法院修法擴張自己權力；立法權不可侵害司法權，但藍白立法院修法癱瘓憲法法庭；立法權不可直接增加預算，但藍白立法院違法逼政府舉債，還幫自己加薪到年薪千萬；立法權不可淪為犯罪遮羞布；但藍白立法院：提案讓立委貪污除罪。

沈伯洋續指出，立法權不可賣國，但藍白立法院提案開放紅媒、一國兩制示範、中配輕鬆參政，把兩岸定義為內政，現在正在擋國防預算；立法權不應無視世代正義；但藍白立法院：修法強行將年改「倒退嚕」。

沈伯洋質疑，藍白上述種種行為，「得出來的結論是賴清德獨裁？」這些（指控賴清德獨裁的）人過去2年是活在哪個平行時空？「我都還沒講到他們怎麼亂砍預算的。」

