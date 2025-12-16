衛福部5簡任官涉霸凌遭彈劾 石崇良：有新事證不排除重啟調查

衛福部長石崇良今回應監察院彈劾案，表示若有新事證，不排除重啟調查。（記者侯家瑜攝）

針對監察院點名衛生福利部5名簡任主管涉長期職場霸凌並遭彈劾，衛福部長石崇良今（16）日出席活動前接受訪問，他表示，將進一步詳閱監察院完整調查報告，若出現新事證，不排除重啟調查，並強調未來在職場霸凌防治、申訴機制與內部流程上，將全面檢討、持續強化。

監察院今日公告114年劾字第28號彈劾案，指出衛福部所屬保護司、長照司、社工司及健保署等單位，5名簡任主管於任職期間，長期濫用職權，對部屬咆哮、無理退文、言語羞辱，甚至要求下班與假日即時回應公務訊息，導致多名同仁身心受創，需就診身心科、接受心理諮商，甚至選擇離職或降調。監察院已通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，並將5人移送懲戒法院審理。

請繼續往下閱讀...

此外，監察院也指出，衛福部對相關霸凌案件的調查過程流於草率，人事處未能及早防範並即時處理，錯失介入時機，因此同步通過糾正衛福部。

對此，石崇良表示，目前尚未完整詳閱監察院全案調查內容，將盡快了解報告細節，作為後續處置的重要依據。他強調，職場霸凌「勿枉勿縱」是基本原則，既不能冤枉任何人，也不能放過該負責的人，若有新事證，衛福部不排除重新啟動調查。

石崇良也指出，未來將持續強化職場霸凌防治教育訓練，讓同仁清楚申訴管道暢通無阻，並請人事處重新檢視部長信箱的處理流程，是否有需要改進之處，相關檢討將以最快速度完成。

