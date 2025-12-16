高虹安助理費案逆轉！律師揭「立院神助攻」諷：國會多數黨擁無敵星星

停職中的新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌詐領助理費，二審改判貪污部分無罪。（資料照）

停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費案，高等法院今（16）日二審宣判出現驚人逆轉。高院裁定高虹安在貪污罪部分無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元。律師陳怡凱表示，立法院曾發函法院，將涉案經費的本質定義為立法委員的「補助費」，痛批這形同讓國會多數黨的人擁有「無敵星星」，隨時能靠重新定義法律本質來脫罪。

陳怡凱稍早在臉書粉專「一個律師的筆記本」分享今天高等法院113年度矚上重訴字第36號高虹安涉詐助理費案件新聞稿內容，其中提到：「立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。」

陳怡凱指出，用白話來說，這意味著國會多數黨的人涉及詐領款項時，立法院竟然直接發函給法院，把涉案款項的「本質」解釋成要給被告的「補助費」。依此推論，既然本來就是要給被告的錢，那據為己有也就不算貪污。

陳怡凱認為，如果要照這個玩法，那國會多數黨的人簡直就是吃了「無敵星星」，不管犯了多大的罪，只要讓立法院行文給法院，重新定義一下事情的「本質」就好了。他感嘆，有此後台相挺，何愁不能脫罪？比傳說中帝制時代的免死金牌還厲害，以前因為詐領助理費而被判刑的那些被告真倒楣。

