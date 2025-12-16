陳水扁挺陳亭妃、陳唐山支持林俊憲！民進黨台南市長初選名人牌正面對決

民進黨台南市長初選倒數關鍵白熱化，立委林俊憲爭取各界支持，預告還有下一波「名人牌」。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選白熱化，被形容為「仙拚仙」。繼前總統陳水扁日前公開表態力挺立委陳亭妃後，立委林俊憲今（16）日隨即端出重量級支持者，公布前台南縣長陳唐山錄影表態，呼籲市民在初選電話民調中「唯一支持林俊憲」，隨著民調進入倒數不到一個月，綠營初選名人牌正式攤牌，戰局走向備受關注。

陳唐山在影片中表示，台南需要能真正帶來改變、說到做到的首長人選，他在林俊憲身上看見這樣的特質，因此公開站出來力挺。林俊憲回應，能獲得「老縣長」的肯定深感榮幸，雙方對台南未來在科技發展與社會福利上的方向高度契合，他也期許能傳承老縣長的精神，持續推動台南前進。

林俊憲指出，自己與陳唐山相識超過30年，人生政治起步的第一場選舉就受到其提攜。陳唐山長年旅居美國，曾任世台會、世界台灣同鄉會會長，並成立FAPA，且與彭明敏、蔡同榮推動《台灣關係法》，對台灣安全與台美關係影響深遠。

林俊憲指出，陳唐山1993年當選台南縣長，是首位民進黨籍台南首長，連任時創下65%得票率，在任內成功爭取南科、推動社福與農產道路建設，奠定台南長期發展基礎。陳唐山也回憶，當年為解決年輕人就業問題，全力爭取南科設址新市，造就今日年產值逾2.2兆元的南科。

展望未來，陳唐山直言，林俊憲讓他「聞到改變的味道」，相信台南有機會走向「世界的台南」。林俊憲則承諾，將推動捷運往溪北延伸、跨曾文溪交通建設，並延續老人年金精神，規劃老人免費接種皮蛇疫苗、孕婦計程車補助、學生免費牛奶等社福政策。

副議長林志展表示，身為原台南縣人，看到老縣長出面相挺格外感動，也感謝其爭取南科帶動善化、新市發展。今日會場除民進黨議員外，亦有台聯與無黨籍議員跨黨派到場相挺，展現團結氣勢，為林俊憲選情再添助力。

