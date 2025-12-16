高虹安貪污罪遭撤銷 學者提醒任內5大市政挑戰

高虹安貪污罪遭撤銷，銘傳大學傳播學者也提醒高虹安任內5大市政挑戰。（圖擷取自杜聖聰臉書）

新竹市長高虹安貪污罪二審判決大逆轉，原貪污罪遭撤銷判決，改以使公務人員登載不實判6個月，得易科罰金。高虹安除可恢復市長職務，面對明年2026年市長選舉，高虹安本屆任期僅剩1年。銘傳大學傳播學者杜聖聰提出5項市政議題，包括棒球場及議會溝通與有感施政等面向，認為是高虹安要面對處理的挑戰。

杜聖聰提到竹市目前5個必修題，每題都能檢驗高虹安能否把政治風暴，轉成治理績效。第一個就是棒球場，他提醒高虹安別再讓棒球場成為新竹的「長期停播畫面」，棒球場的改善工程延宕，除市府提到明年6月可改善完工，市民在意的是味全龍若真解約退場，代表球場不只是工程問題，更是信任問題。建議高虹安回鍋後應把棒球場每月進度、驗收標準、責任歸屬、後續招商與職棒賽程可行性，公開讓市民了解。

另外，市長要做降溫的人，不是旁觀的溫度計。他說，115年度總預算審查時在市議會爆發激烈衝突，甚至出現議員受傷流血、議場失序畫面，這種場景，傷害的不只是政黨形象，而是整座城市的治理可信度。他認為高虹安應提出可操作的議政協調機制，包括重大預算爭議先行專案報告與公開說明。對浮編、統刪、重大建設分級處理，並向市民說明。

再者竹市是藍白合示範區，高虹安不應讓新竹成為聯盟的裂痕教材，罷免一役已被解讀為藍白動員合作的延伸。 但「合作」若只停在選舉，市政就會反覆內耗。建議高虹安先把最痛點的公共工程與財政紀律處理好；列好責任清單，不要讓議會衝突成為治理日常。

再者面對施政滿意度的「補考」，提醒高虹安不應只是喊「我有做」，應把政策落實為可被感知的建設。最後是竹市明年總預算來到史上高點，建議高虹安應主動把「預算＆成效」講清楚，做出有感施政，才能掌握明年選舉的有利面。

