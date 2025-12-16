高虹安案逆轉「立院函文屬立委補助費」 沈伯洋：過去被判貪污者情何以堪

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

停職中的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審今改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。高等法院說明，立法院助理所領的酬金與加班費，本質上屬於「立法委員」的補助，立委可以統籌分配。對此，立委沈伯洋說，他刑法的書要改寫了，陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立委的就好，「以前被判貪污的真的情何以堪。」

高院表示，高虹安不構成《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪部分，是因為《立法院組織法》的立法沿革，認為助理費相關立法目的跟預算編列性質，是屬於實質補助、彈性運用，是以每位立法委員統籌數額作為單位，編列的方式跟說明都是列在委員問政業務項下，助理的酬金跟加班費本質上是屬於立法委員補助費的性質，一開始直接撥入立委帳戶當中，後因稅捐問題，才改撥入指定助理個別帳戶，但是對於助理費跟加班費編列預算的性質跟理由並未改變。

請繼續往下閱讀...

高院也提到，就中央主計主管機關歷來的定義認為，助理待遇納為民意代表聘用助理待遇的補助，立法院函文認為，編列立委公費助理經費，是補助立委問政需要所需的財力不足，本質上是屬於立委補助費的性質，基於上述理由，認為高虹安等人不具有《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪的故意。

沈伯洋對此回應，稍早看完高院的新聞稿，結果理由是因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以「沒有貪污問題」；高等法院說，「好的，收到。」高等法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。

沈伯洋表示，看來他刑法的書要改寫了，國民黨立委陳玉珍也不用修「立法院組織法」了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪污的真的情何以堪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法