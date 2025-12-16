韓國瑜拒國政茶敘後現身游錫堃新書會 蘇嘉全怨邀韓茶敘從未接受

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席，前後4任前後立法院長罕見同台。（記者塗建榮攝）

立法院長韓國瑜日前婉拒賴清德總統茶敘，他今天在前立法院長游錫堃舉辦新書發表會上致詞表示，「總統請我茶敘我沒有去，但是今天我一定要來」，代表他對前院長王金平、蘇嘉全、游錫堃發自內心的尊敬；蘇嘉全隨後致詞則說，韓上任後從未接受過茶敘邀請，強調若台灣政治像王金平、游錫堃和他常聚在一起，彼此之間的誤會就會降低、減少。

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席，前後4任前後立法院長同台。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜致詞時表示，非常榮幸受到游錫堃邀請，今天幾位前任院長全部都到立法院，他實在太開心了，「總統請我茶敘，我沒去，但今天我一定要來」，代表他對王金平、蘇嘉全、游錫堃發自內心的尊敬。他也提到，每個寫書法的人，寫了幾十年後長相都充滿了和善，因為寫書法，心要靜下來，精氣神凝為一體，「我們立法委員也很慈祥，只是眼神比較有殺氣而已。」

王金平致詞時透露，過去一段時間，他與蘇嘉全、游錫堃及前秘書長林志嘉都有聚會。4個人經常每3、4個月一起聚餐，但最近游錫堃忽然說他要回到宜蘭，本來他們要去宜蘭找他；但游錫堃又說他太忙了，不知道忙到連吃飯都沒空，原來是忙著發表今天的成就，發揚台灣民主精神。

蘇嘉全隨後致詞說，他離開立法院後，第一次碩果僅存的4位院長都在這裡。過去他們3個月會聚一次，「不過韓院長上來一次從來沒有接受過邀請，我們的茶敘不帶政治任何的意涵，若台灣的政治像王院長、游院長跟我過去7、8年，常聚在一起，彼此之間的誤會就會降低、就會減少」，他們樂於在未來跟韓、王、游一起吟詩作對；韓國瑜聽聞後立即起身鞠躬賠罪。

前立法院長蘇嘉全。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法