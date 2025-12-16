為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高虹安貪污罪撤銷可復職還能競選連任 律師這樣分析

    2025/12/16 13:30 記者洪美秀／新竹報導
    高虹安助理費貪污罪撤銷，除可復職還能選連任，律師這樣分析。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安助理費案二審撤銷原貪污罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金18萬。外界關注高另涉誣告案若判刑確定後改以社會勞動方式執行，是否影響其參選權利？或高檢署上訴後相關判決仍有變數，是否影響其參選連任？新竹在地律師錢炳村表示，依法服社會勞動並不會剝奪登記參選資格，只要在法定期限內完成即可。若高檢署上訴後，最高法院可能駁回維持原二審判決或發回高院更審，但定讞前應不影響高的參選資格。

    錢炳村指出，誣告罪屬本刑5年以上重罪，即使實際刑期未滿6月，也不得易科罰金，不過依刑法第41條規定，受刑人若經檢察官同意以社會勞動方式代替入監執行，其履行期間最長不得超過1年，「例如判處6個月社會勞動，可在1年內彈性安排完成，並非必須連續執行。」社會勞動屬「非拘束自由」的執行方式，受刑人仍可上下班、返家休息，執行時間通常為每天6小時，分為上午與下午時段，其餘時間及例假日並無限制，「依法也可以請假，並不影響登記參選或從事競選活動。」

    針對參選期間是否須中斷社會勞動，錢炳村表示，社會勞動本就容許在期限內調整執行進度，若因選務需要，可依法請假或延後，「只要在1年期限內完成，並未違法，也不影響參選資格。」至於若檢察官不同意改以社會勞動、而須入監服刑，錢炳村坦言，屆時若服刑期間落在明年登記參選時程，將依法喪失參選可能性。但從實務經驗來看，檢察官原則上多會准許符合條件者以社會勞動方式執行。最終是否准許仍屬檢察官裁量權限，須視具體執行意見而定，但依法並不會因社會勞動本身而剝奪其參選權利。

