教授莊秉潔質疑藍白版財劃法 江啟臣、楊瓊瓔皆「不予回應」

針對學者質疑藍白版的財劃法有問題，站在台中市長盧秀燕兩旁的江啟臣及楊瓊瓔都選擇不回應。（市府提供）

國立中興大學環境工程系教授莊秉潔質疑藍白版的財劃法，除了台北之外的5都，每人分配為全台最末端班，為何獨厚台北市？且根據台中市長盧秀燕的說法，發現六都除了台北市，其他5都皆負債，顯示藍白版本的財劃法真的有問題，建議藍白能夠及時醒悟，好好審議政院版的財劃法，宣布參選台中市長的國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔對此則皆噤聲，表示「沒有回應」及「不予回應」。

莊秉潔指出，藍白版的財劃法，除了台北之外的5 都，每人分配為全台最末端班。新北倒數第一、台中市倒數第二、台南市倒數第三、桃園倒數第五、高雄市倒數第六，卻獨厚台北市，為什麼？

他更指出，盧秀燕曾說，「台中市歲入歲出仍有短差221億元、負債800多億元，六都如新北市短差889億元、桃園市743億元、台南短差250億元、高雄255億元，台中負債800多億元，高雄市負債2000多億元、新北市負債1000多億元」，可以發現除了台北市，其它5 都皆負債。

莊秉潔說，就這2項可以很清楚藍白版本的財劃法真的有問題，應該減少台北市的統籌分配款，增加其他5 都的統籌分配款，建議藍白能夠及時醒悟，好好審議政院版的財劃法，修正目前藍白版的財劃法。如果新北市民及台中市民清楚「他們分配的統籌分配款是全台倒數第一及第二，且只有台北市的55%」，明年藍白的縣市首長，如何選？

不過，針對莊秉潔的說法，宣布參選台中市長的國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔皆噤聲，表示「沒有回應」及「不予回應」。

