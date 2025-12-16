為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    檢察官：柯文哲曾自承「檔案狂」 工作簿檔案作者就是柯

    2025/12/16 13:06 記者張文川／台北報導
    前台北市長柯文哲出庭。（記者劉信德攝）

    前台北市長柯文哲出庭。（記者劉信德攝）

    台北地院審理京華城案，檢察官上午論告指出，在前台北市長柯文哲住處搜索查扣的隨身碟，柯文哲承認其上貼的「備份」便利貼字跡「是我的字」，也曾向檢廉自承是「檔案狂，所有東西都會分門別類收起來」，檢方認為「工作簿」Excel檔案的作者和最後儲存者「wen」就是柯文哲，「工作簿」是柯按月記帳的帳冊，也是金流證據。

    檢察官指出，去年8月30日搜索柯文哲住處後，當天下午檢廉就已在扣案隨身碟內發現「備份/2024/財務」資料夾內，找到「工作簿」檔案，廉政官當天即詢問柯檔案由誰製作？「小沈-1500」是何意？柯當時回稱「沒辦法回答」，還說「不能說捐給我，因為錢不是匯給我的」。

    9月1日羈押庭檢方提示此證據，柯答說「我是檔案狂，所有東西都會分門別類收起來」，還反問檢方裡面有上萬個檔案，如何發現「小沈-1500」檔案。隨身碟上有貼「2023.02.23備份」便利貼，柯文哲也承認「是我的字，所以（隨身碟）應該是我的」。

    檢方指出，柯文哲2022年12月25日卸任台北市長，26日返回台大醫院工作，2023年2月1日在台大退休，與隨身碟備份時間2023年2月23日密切關聯，「工作簿」檔案作者、最後儲存者都是「wen」，柯雖答稱「不清楚wen是誰」。

    但檢察官指出，由「wen」儲存或檔案，還包括柯文哲幫人寫的書序、黃珊珊宣布參選台北市長記者會的柯文哲致詞稿等，認為柯的辯詞不實，「工作簿」檔案作者就是柯文哲且是最後儲存者，以月為單位記載的帳冊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播