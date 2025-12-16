檢察官：柯文哲曾自承「檔案狂」 工作簿檔案作者就是柯

前台北市長柯文哲出庭。（記者劉信德攝）

台北地院審理京華城案，檢察官上午論告指出，在前台北市長柯文哲住處搜索查扣的隨身碟，柯文哲承認其上貼的「備份」便利貼字跡「是我的字」，也曾向檢廉自承是「檔案狂，所有東西都會分門別類收起來」，檢方認為「工作簿」Excel檔案的作者和最後儲存者「wen」就是柯文哲，「工作簿」是柯按月記帳的帳冊，也是金流證據。

檢察官指出，去年8月30日搜索柯文哲住處後，當天下午檢廉就已在扣案隨身碟內發現「備份/2024/財務」資料夾內，找到「工作簿」檔案，廉政官當天即詢問柯檔案由誰製作？「小沈-1500」是何意？柯當時回稱「沒辦法回答」，還說「不能說捐給我，因為錢不是匯給我的」。

9月1日羈押庭檢方提示此證據，柯答說「我是檔案狂，所有東西都會分門別類收起來」，還反問檢方裡面有上萬個檔案，如何發現「小沈-1500」檔案。隨身碟上有貼「2023.02.23備份」便利貼，柯文哲也承認「是我的字，所以（隨身碟）應該是我的」。

檢方指出，柯文哲2022年12月25日卸任台北市長，26日返回台大醫院工作，2023年2月1日在台大退休，與隨身碟備份時間2023年2月23日密切關聯，「工作簿」檔案作者、最後儲存者都是「wen」，柯雖答稱「不清楚wen是誰」。

但檢察官指出，由「wen」儲存或檔案，還包括柯文哲幫人寫的書序、黃珊珊宣布參選台北市長記者會的柯文哲致詞稿等，認為柯的辯詞不實，「工作簿」檔案作者就是柯文哲且是最後儲存者，以月為單位記載的帳冊。

