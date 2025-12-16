高虹安貪污罪撤銷將復職 代理市長邱臣遠說話了

高虹安將復職，代理市長邱臣遠（中）說，盼望她早日歸隊。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安涉貪污罪二審大逆轉，改判使公務人員登載不實6個月，得易科罰金。對此結果，已代理市長1年4個月的代理市長邱臣遠今天受訪提到，他要恭喜市長高虹安，可以順利依法申請復職，並歸隊市府團隊，跟大家繼續打拼，這些日子在司法案件上的攻防，真是辛苦她了。他與市府團隊在她暫時停職的日子裡，都很盼望她早日歸隊。

邱臣遠說，在代理市長身分期間，感謝在這段期間內持續堅守崗位的市府團隊同仁，他已責成相關單位進行交接準備工作，也期盼內政部盡速核准高虹安的復職，讓她能盡快回到崗位上，一同持續為新竹市打拼。

邱臣遠也提到，在代理市長職務期間，這段時間不論是面對大罷免的挑戰，或是市政穩定推動，市府團隊都親力親為、如履薄冰穩定推動市政。在這個值得慶祝的時刻，期待高虹安市長能夠盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前，回應所有民意與支持者的決心。

至於媒體詢問民眾黨未來在新竹市長選舉的布局，邱臣遠則回應，今天是市政行程，黨務部分將另找時間再向外界說明。

