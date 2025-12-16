為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高虹安貪污改判無罪重返市長？ 法界人士這樣看

    2025/12/16 12:47 記者楊國文／台北報導
    停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高院今逆轉改判高虹安貪污罪的部分為無罪，僅依「使公務員登載不實罪」輕判6月，全案檢方得上訴，高檢署今表示「研議上訴」，全案戰場移轉到最高法院。（資料照）

    停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高院今逆轉改判高虹安貪污罪的部分為無罪，僅依「使公務員登載不實罪」輕判6月，全案檢方得上訴，高檢署今表示「研議上訴」，全案戰場移轉到最高法院。（資料照）

    停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高和北檢均上訴高等法院，高院今逆轉改判高虹安貪污罪的部分為無罪，僅依「使公務員登載不實罪」輕判6月，全案檢方得上訴，高檢署今表示「研議上訴」，全案戰場移轉到最高法院。

    針對高虹安表示將依法儘速完成復職程序，回到市長的工作剛崗位，法界認為高虹安「過於樂觀」，因為高涉詐領助理費案，一審依利用職務詐取財物罪判刑7年4月，上訴後，高院判轉改判貪污罪為無罪，依司法實務，針對見解重大歧異的判決結果，檢方鐵定上訴三審，果然高檢署已表示將上訴三審，全案未來的發展，可能會被最高院撤銷發回更一審審理，訴訟結果還在未定之天。

    此外，法界指出，「地方制度法」第78條第2項規定，涉貪縣市長等人，一審被判5年以上徒刑遭停職者，如改判無罪，在任期屆滿前，「得」准其先行復職。不過，高檢署已確定提起上訴，全案最後判決結果仍不明。

    法界表示，另一項關鍵重點是，該法規定是「得」申請復職，內政部有行政裁量權，並非當然可以申請復職，因此最終高虹安能否復職，還是要看內政部最後的決定而定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播