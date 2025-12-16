高虹安貪污改判無罪重返市長？ 法界人士這樣看

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高院今逆轉改判高虹安貪污罪的部分為無罪，僅依「使公務員登載不實罪」輕判6月，全案檢方得上訴，高檢署今表示「研議上訴」，全案戰場移轉到最高法院。（資料照）

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高和北檢均上訴高等法院，高院今逆轉改判高虹安貪污罪的部分為無罪，僅依「使公務員登載不實罪」輕判6月，全案檢方得上訴，高檢署今表示「研議上訴」，全案戰場移轉到最高法院。

針對高虹安表示將依法儘速完成復職程序，回到市長的工作剛崗位，法界認為高虹安「過於樂觀」，因為高涉詐領助理費案，一審依利用職務詐取財物罪判刑7年4月，上訴後，高院判轉改判貪污罪為無罪，依司法實務，針對見解重大歧異的判決結果，檢方鐵定上訴三審，果然高檢署已表示將上訴三審，全案未來的發展，可能會被最高院撤銷發回更一審審理，訴訟結果還在未定之天。

此外，法界指出，「地方制度法」第78條第2項規定，涉貪縣市長等人，一審被判5年以上徒刑遭停職者，如改判無罪，在任期屆滿前，「得」准其先行復職。不過，高檢署已確定提起上訴，全案最後判決結果仍不明。

法界表示，另一項關鍵重點是，該法規定是「得」申請復職，內政部有行政裁量權，並非當然可以申請復職，因此最終高虹安能否復職，還是要看內政部最後的決定而定。

