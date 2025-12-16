為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北重大開發案成立廉政平台 侯友宜：行政透明、防範弊端

    2025/12/16 12:21 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府今天召開廉政會報，希望行政透明、防範弊端。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府今天召開廉政會報，希望行政透明、防範弊端。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府今天召開第13次廉政會報，新北市長侯友宜表示，針對重大開發案或工程，市府成立廉政平台，邀請地檢署跟調查機關及早介入、了解，也能及早防範各種弊端，讓行政透明，杜絕外力不當干擾，提升行政效率。

    新北市廉政會報新聘任4名外聘委員，任期從今年8月14日到2027年8月13日，包括台灣新北地方檢察署檢察長郭永發、法務部調查局新北市調查處處長何復生、謙信法律事務所律師王靄芸、世新大學行政管理學系副教授吳怡融。

    侯友宜致詞表示，捷運環狀線十四張站開發案是近年新北市最大的聯開案，預計投入1100億元，將興建5100戶，還有2萬坪商場，感謝廉政署及政風單位、地檢署全力合作，推動廉政工作的預防機制，希望重大工程遵照清廉、透明、效率的方向努力，透過政風處的採購廉政平台，大家共同合作，並引進調查機關，使案件順利招標，距離開發完成還有4、5年以上，未來仍要持續努力，透過此方式讓行政透明，防範外力的不當干擾。

    侯友宜說，新北市不是只有這1件重大工程，相關案件要由政風處、廉政署、地檢署、調查機關及早介入、及早了解，也能及早防範各種弊端，讓新北市政府邁向廉能治理的目標。

