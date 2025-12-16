為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    梨山茶廠在法獲獎遭嗆「台灣是中國一部分」 外交部籲遵守文明與禮儀

    2025/12/16 12:13 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今（16）日呼籲中國民眾遵守國際社會文明及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會，並再次呼籲北京當局，唯有透過與台灣對等以及尊重的對話，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，才能改善兩岸關係。（記者黃靖媗攝）

    法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽，本月2日舉辦頒獎典禮，但在台灣梨山聚鑫製茶廠要上台領獎時，突有1名男子起身大喊「台灣只是一省！」，另1名女子接著說「台灣是中國的一部分」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16）日呼籲中國民眾遵守國際社會文明及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會，並再次呼籲北京當局，唯有透過與台灣對等以及尊重的對話，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，才能改善兩岸關係。

    梨山聚鑫製茶廠昨日於社群媒體發出影片，指出茶廠在AVPA世界茶葉大賽領獎時，遇到1名身分不明的男子鬧場，大喊「台灣只是一省！（Taiwan is just a province）」，另1名女子接著喊出「台灣是中國的一部分（Taiwan is part of China）」。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，台灣的存在在國際社會上是一股良善力量，可以做出的貢獻很多，也希望與國際社會理念相近的夥伴一起讓世界更好，且台灣可以與國際社會「共同管理中國」，讓中國不要那麼挑釁、冒進，可以更和平理性地與國際社會的其他國家相處及互動。

    針對影片中女性所說的「台灣是中國的一部分」，蕭光偉嚴正駁斥以及更正她的說法，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

    蕭光偉強調，該活動也清楚標示我國名稱，並展示我國國旗，已經做非常清楚的區分，只有民選的台灣政府，才能在國際社會及多邊場域代表台灣2300萬人民，中方無權置喙及干預。

    蕭光偉也呼籲中國民眾，應要理性看待，遵守國際社會文明及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會，並再一次呼籲北京當局，務實體認唯有透過與台灣對等以及尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，才能改善兩岸關係。

    駐法代表處指出，AVPA舉辦第8屆世界茶葉大賽，吸引來自全球18個國家、300件以上茶產品參賽，我國共有29位茶商報名，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎優異成績，雪見高山茶張立欣、曾的茶曾莉敏及聚鑫茶業謝忠霖等3位廠商親自出席2025年12月2日頒獎典禮，並與法國農產品促進協會於12月3日共同辦理「台灣品茶交流會」。

