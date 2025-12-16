為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民團籲儘速三讀「青年基本法」、推動18歲公民權

    2025/12/16 12:36 記者謝君臨／台北報導
    立法院教育及文化委員會將於18日協商「青年基本法草案」。台灣青年民主協會等多個團體今共同舉行記者會，呼籲儘速完成立法。（台灣青年民主協會提供）

    立法院教育及文化委員會將於18日協商「青年基本法草案」。台灣青年民主協會等多個團體今共同舉行記者會，指青年世代長期關切的「青年基本法」與18歲公民權，至今仍停留在政治協商與程序延宕階段，尚未真正回應青年期待，呼籲朝野各政黨正視青年長期面臨的制度性不利處境，儘速且完整完成協商，取得跨黨派共識，推動「青年基本法」進入實質審議與三讀程序。

    青民協理事長楊姿潁指出，「青年基本法」作為整合跨部會青年政策、建立長期治理架構的基礎法律，若持續停滯於協商程序，青年在教育、就業、居住與公共參與等面向，仍只能仰賴零散政策，缺乏穩定且一致的制度保障。呼籲朝野立委把握本次協商契機，讓青年法制真正向前推進。

    世代共好協會理事長張育萌說，2022年18歲公民權修憲案公民複決未過，並非社會反對，而是受限於過高的修憲門檻，凸顯修憲程序難以反映民意。他強調，憲法並未禁止將選舉權下修至18歲，立法院完全可以透過修正「公職人員選舉罷免法」，在不啟動修憲的情況下，合憲且務實地實現18歲公民權。

    張育萌說，隨著民法、公投法皆已採18歲為成年或投票年齡，唯獨公職選舉仍停留在20歲，更顯制度斷裂，呼籲立法院把握成熟時機，完成民主改革。

    台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長張祐嘉指出，自2004年「青少年政策白皮書」以來，台灣長期缺乏具備法制基礎與跨部會整合機制的青年政策架構，導致相關政策零散分布、缺乏長期規劃，甚至淪為各部會的附屬 KPI。

    她強調，青年應被視為制度中的公民，而非選舉中的空頭支票，呼籲立法院於本次協商中儘速完成「青年基本法」協商並推動三讀，同時在18歲公民權議題上凝聚共識，回應青年長期被排除於民主核心之外的結構性問題。

    最後，青年與學生團體也在會中重申兩項訴求，首先，要求立法院各黨團於18日黨團協商中，儘速且完整完成「青年基本法」協商，取得跨黨派共識，推動法案儘速三讀通過。其次，呼籲立法院在完成「青年基本法」立法後，接續啟動「選罷法」檢討與修正，實質推進18歲公民權，回應青年長期被排除於民主核心之外的制度落差。

