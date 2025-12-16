財劃法修正爭議未解 苗縣府5.03億急迫項目縣款支應

財劃法修正爭議未解，明年度即將開始，多數中央補助項目仍懸遲未決，苗栗縣政府盤點，計約5.03億元項目急須迫切改由縣款支應。（資料照）

財劃法修正爭議未解，明年度即將開始，多數中央補助項目仍懸擱未決，苗栗縣政府盤點，計約5.03億元項目急須迫切改由縣款支應。縣府強調，仍將秉持各項建設與服務不打折原則，積極籌措財源，賡續推動讓縣民有感之福利政策及建設。

縣府主計處指出， 配合《財政收支劃分法》修正，中央修訂《中央對直轄市及縣（市）補助辦法》，大幅改變補助款運作機制，調降對地方之補助比率與額度，部分延續性計畫甚至全數停止補助，致苗栗縣自籌款及配合款額度大幅增加。此舉造成地方政府在政策推動、預算編列與人力運用上面臨高度不確定性，衝擊本縣財政運作穩定性。

經主計處邀集各局處盤整，計約5.03億元急須迫切改由縣款支應項目，包含原民地區建設、學校午餐採用國產可溯源食材、漁港設施建設改善及港區淤砂疏浚、豬瘟防疫、遊蕩犬及寵物管理、路口監視器、警消車輛汰購、傳染病及醫療保健、污染防治潔淨海洋、優質公廁及美質環境等延續性計畫，影響範圍涵括教育、原民、農業發展、公共建設工程、環境保護、社會安全、醫療衛生及環境保護等面向。

主計處表示，縣府受財政控管，尚無舉債空間，面對財劃法與補助辦法修正實施過渡期，明年補助機制尚未明朗，但願意承擔並接受挑戰，仍秉持各項建設與服務不打折原則，積極籌措財源，賡續推動讓縣民有感之福利政策及建設。

