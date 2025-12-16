處理職場霸凌倉促不公 監察院糾正衛福部、彈劾5簡任官

監察院。（資料照）

衛生福利部驚爆多起嚴重職場霸凌案！監察院今（16）日公告，衛福部所屬5位簡任主管長期濫用職權，對部屬咆哮、無理退文甚至言語羞辱，導致同仁須求助身心科或離職。監察院審查通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，將5人移送懲戒法院審理；同時，針對衛福部處理霸凌案調查草率、人事處未能及早防範致錯失處理契機，監察院亦通過糾正衛福部。

彈劾案文指出，5名簡任主管分別為保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳，以及健保署前組長劉玉娟，5人身為高階主管，卻長期基於權勢差距對部屬進行「職場不法侵害」。其中，林春燕多次無理由退文、摔公文，情緒失控咆哮，並排擠特定同仁；王齡儀則以「一定要產出案件」為由，經常否准加班申請，並將公文延宕歸咎部屬；王燕琴則常以「寫得很爛」、「混」等羞辱字眼怒罵同仁，造成職場緊張、部屬心生懼怕。

案文顯示，情節嚴重的劉玉娟，在擔任健保署台北業務組組長期間，力求個人表現而採高壓領導，經查錄音檔顯示，她曾對同仁提及「斷頭台、自殺、他殺」等失當字眼，並要求假日即時回應LINE訊息，造成同仁身心受創，且營造敵意、分化職場環境孤立或排擠部屬行為。祝健芳則知情不報、放任下屬霸凌，甚至要求同仁在健康操休憩時間「共同深蹲、短講」，並在事後企圖影響調查，並將其被指控霸凌歸咎於某同仁挾怨報復。

監委葉大華、王麗珍指出，上述官員行為已逾越職務正當範圍，導致部屬承受無止境壓力，嚴重侵害人格權與健康權，違失情節重大，故提案彈劾。全案經審查通過，全案移送懲戒法院審理。

此外，監察院也對衛福部提出糾正。調查發現，衛福部在去（2024）年底面對立委質詢與輿論壓力時，將原本規定1個月的霸凌調查期壓縮至1週，透過Google表單進行僅24小時的問卷調查，且未納入已調離職人員，調查顯得倉促且不公。

監委批評，衛福部相關單位長期人力不足、加班時數高，形成惡性循環，涉案主管領導風格未與時俱進，將負面情緒轉嫁部屬。更嚴重的是，人事處對於早已存在的霸凌陳情，竟歸類為一般陳情或以「具名檢舉不利日後處境」勸退同仁，導致錯失處理契機。

監察院強調，衛福部未能落實調查報告建議，僅將部分人移付懲戒，部分成立霸凌的主管甚至未獲調職，處置不符比例原則，確有違失。除將5名官員移送懲戒外，監院也要求行政院與考試院督導所屬，完備公務人員職場霸凌防範機制。

