高虹安詐領助理費案改判無罪 黃國昌：遲來的正義

停職中的新竹市長高虹安，被控於立委任內詐領助理費，高等法院今撤銷一審7年4月徒刑，改依使公務員登載不實罪判處6月有期徒刑、得易科罰金18萬元。民眾黨主席、立委黃國昌今在台北地院外受訪表示，高虹安貪污部分宣告無罪，「終於還給虹安一個清白，這是遲來的正義」。

黃國昌說，「因為這個莫名其妙的案子，高虹安的市長被停職，民進黨、綠色媒體、側翼整整羞辱了高虹安多久」，今年甚至不惜發動大惡罷，用莫須有的罪名套在高虹安身上。

黃國昌說，最簡單的道理，高虹安當初辦公室的主任（黃惠玟），就是民進黨前立委林俊俋的辦公室主任，她用同一套管帳的方式搬過來，林俊俋沒有事，高虹安反而有事，「天底下哪有這種事情，這是什麼道理？」

黃國昌表示，今天終於還高虹安公道，所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋，黃認為這就是為什麼貪污可以獲判無罪的最主要理由。

黃國昌接著說，過去這段時間，民進黨、綠色媒體、名嘴跟側翼要不要給高虹安最起碼的道歉，還給她一個最基本的公道，還是要打算繼續追殺？檢察官還要不要繼續上訴追殺高虹安？黃說他希望這件事情不要發生，「但是以民進黨的程度，我實在很擔心」。

