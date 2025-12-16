王金平：現在是「憲政危機」化解僵局非韓國瑜一人能處理

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席。（記者塗建榮攝）

行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，賴清德總統昨晚也表態支持卓揆的決定。被賴總統稱為「公道伯」的前立法院長王金平今天在立法院受訪表示，現在的確是憲政危機，大家都各有看法、說法，事情沉澱後再設法解決；至於是否希望立法院長韓國瑜出面協調？王金平則說，要看整體怎麼處理、化解僵局，這不是韓國瑜一個人能夠處理的事情。

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席。對於相關憲政爭議，韓國瑜會前、會後僅回應「謝謝」。

賴總統13日出席宏道獎頒獎典禮時表示，他特別懷念「公道伯」王金平，因為王過去常不厭其煩地協調朝野不同意見，很少逕付二讀，也盡量避免表決，若真要動用表決也是經大家同意。媒體今天詢問王對此的看法，他則說，「大家彼此都懷念吧，老同事啦」。

針對行政院不副署「財劃法」，賴清德說立法院濫權，王金平表示，現在大家都各有看法、說法，讓社會提出一些意見，待這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決，「現在你講你的，我講我的，各說各話，莫衷一是」；至於沉澱時間需要多久？王說，「我看天天都有攻防。」

媒體追問，是否認為韓國瑜應出面協調？王金平回應，這不是他一個人能解決的問題，要看整體怎麼處理來化解僵局，這要整體的，不是韓一人能處理的事情。韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協，不能啊。這是要經過立法院議決的事情，韓才能根據議決結論對外發表意見。

媒體詢問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨團總召傅崐萁。王金平表示，「那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。」媒體追問，是否認為現在是憲政危機的時刻？王金平回應，「的確是啦」，看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場如何共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟做法才對」。

