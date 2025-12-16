為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王金平：現在是「憲政危機」化解僵局非韓國瑜一人能處理

    2025/12/16 12:03 記者李文馨／台北報導
    前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席。（記者塗建榮攝）

    前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，賴清德總統昨晚也表態支持卓揆的決定。被賴總統稱為「公道伯」的前立法院長王金平今天在立法院受訪表示，現在的確是憲政危機，大家都各有看法、說法，事情沉澱後再設法解決；至於是否希望立法院長韓國瑜出面協調？王金平則說，要看整體怎麼處理、化解僵局，這不是韓國瑜一個人能夠處理的事情。

    前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席。對於相關憲政爭議，韓國瑜會前、會後僅回應「謝謝」。

    賴總統13日出席宏道獎頒獎典禮時表示，他特別懷念「公道伯」王金平，因為王過去常不厭其煩地協調朝野不同意見，很少逕付二讀，也盡量避免表決，若真要動用表決也是經大家同意。媒體今天詢問王對此的看法，他則說，「大家彼此都懷念吧，老同事啦」。

    針對行政院不副署「財劃法」，賴清德說立法院濫權，王金平表示，現在大家都各有看法、說法，讓社會提出一些意見，待這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決，「現在你講你的，我講我的，各說各話，莫衷一是」；至於沉澱時間需要多久？王說，「我看天天都有攻防。」

    媒體追問，是否認為韓國瑜應出面協調？王金平回應，這不是他一個人能解決的問題，要看整體怎麼處理來化解僵局，這要整體的，不是韓一人能處理的事情。韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協，不能啊。這是要經過立法院議決的事情，韓才能根據議決結論對外發表意見。

    媒體詢問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨團總召傅崐萁。王金平表示，「那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。」媒體追問，是否認為現在是憲政危機的時刻？王金平回應，「的確是啦」，看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場如何共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟做法才對」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播