在野要求賴總統一起改選 鍾佳濱：藍白取得2/3席次可發動罷免

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

在野黨批評行政院不副署「財劃法修正案」，並對執政黨立委呼籲發起倒閣「不予奉陪」，甚至要求總統賴清德一起改選。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，還是老話，多讀憲法增修條文，只要倒閣國會全面改選，藍白在野多數取得2/3席次，就可以對總統發動罷免提案，交由全民投票是否讓總統續任。

鍾佳濱指出，朝野僵局的造成，其實除了藍白多數暴衝之外，主要還是憲法法庭遭癱瘓，只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局，當然憲法法庭未必能處理所有的政治問題，所以過去在內閣制的國家，不信任投票和解散國會全面改選，都是一種解決政治衝突的方式。

請繼續往下閱讀...

他也強調，不是所有政治衝突都能透過憲法解釋解決，因此，定期的國會改選，本來就是一個民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式。

鍾佳濱認為，目前藍白所主導的國會多數，顯然已遭到質疑；因此，他們若希望能夠尋回國會多數，就是透過不信任投票、透過國會全面改選的方式，來取得社會多數認可，這樣就能解決目前的憲政爭議，也可以化解當前的政治衝突。

他說，有國民黨人士認為，若倒閣就會被解散國會，就要全面改選，他要求賴總統一起下來改選，其實這一點都不難，還是老話，多讀憲法了解增修條文，「你們還是做得到，只要倒閣後解散國會重新改選，藍白在野多數取得2/3席次，就可以對總統發動罷免提案，交由全民投票，決定是否讓總統繼續在任。

鍾佳濱批評，藍白迴避憲法機制，不敢透過倒閣解散國會的方式化解政治僵局，只敢要求民眾上街頭為他們背書，「我們還是非常遺憾。」

憲法增修條文第2條規定，總統、副總統之罷免案，須經全體立委1/4之提議，全體立委2/3之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法