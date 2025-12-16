為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    在野要求賴總統一起改選 鍾佳濱：藍白取得2/3席次可發動罷免

    2025/12/16 11:53 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    在野黨批評行政院不副署「財劃法修正案」，並對執政黨立委呼籲發起倒閣「不予奉陪」，甚至要求總統賴清德一起改選。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，還是老話，多讀憲法增修條文，只要倒閣國會全面改選，藍白在野多數取得2/3席次，就可以對總統發動罷免提案，交由全民投票是否讓總統續任。

    鍾佳濱指出，朝野僵局的造成，其實除了藍白多數暴衝之外，主要還是憲法法庭遭癱瘓，只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局，當然憲法法庭未必能處理所有的政治問題，所以過去在內閣制的國家，不信任投票和解散國會全面改選，都是一種解決政治衝突的方式。

    他也強調，不是所有政治衝突都能透過憲法解釋解決，因此，定期的國會改選，本來就是一個民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式。

    鍾佳濱認為，目前藍白所主導的國會多數，顯然已遭到質疑；因此，他們若希望能夠尋回國會多數，就是透過不信任投票、透過國會全面改選的方式，來取得社會多數認可，這樣就能解決目前的憲政爭議，也可以化解當前的政治衝突。

    他說，有國民黨人士認為，若倒閣就會被解散國會，就要全面改選，他要求賴總統一起下來改選，其實這一點都不難，還是老話，多讀憲法了解增修條文，「你們還是做得到，只要倒閣後解散國會重新改選，藍白在野多數取得2/3席次，就可以對總統發動罷免提案，交由全民投票，決定是否讓總統繼續在任。

    鍾佳濱批評，藍白迴避憲法機制，不敢透過倒閣解散國會的方式化解政治僵局，只敢要求民眾上街頭為他們背書，「我們還是非常遺憾。」

    憲法增修條文第2條規定，總統、副總統之罷免案，須經全體立委1/4之提議，全體立委2/3之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播