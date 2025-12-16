行政院長不副署 楊文科：明年財政缺口將逾56億元

針對行政院長不副署的問題，新竹縣長楊文科說，竹縣將有56億多的計畫型補助款缺口，希望政院和立院要好好溝通協調，一切以鄉親為重。（記者黃美珠攝）

行政院長卓榮泰不副署立院新修版財劃法，新竹縣長楊文科說，新竹縣明年歲入總預算479.3億，在「計畫型」補助款項下，將因此出現56億多的缺口。另，「一般性」補助款中央雖已先核定明年給竹縣52億，縣府也據此編列明年預算，但比起中央依規應給的68億，足足少了16億；明年度來自中央的前述2項補助款總共將短少72億多。儘管新版財劃法上路後，統籌分配稅款竹縣已多拿177億，但楊文科仍希望政院和立院要好好溝通協調，一切以鄉親為重。

縣府財政處長彭惠珠說，新竹縣的計畫型補助款，按中央原核准列入預算的金額是80.58億，但迄今僅核定3.8億，所以才有前述56億多的缺口出現。

她說，新版財劃法就統籌稅款的分配已經確定，竹縣多分得177億，明年可有247億多。但也因此使中央手握的計畫型補助款從2950億銳減剩308億，連帶影響各縣市可獲得的補助金額，立院才會再提修正，用一般性補助款維持前一年度、計畫型補助款依最近10年的財政分級辦理，以保障各縣市政府，但被政院宣布不副署。

她說，竹縣明年的一般性補助獲核定52億，計畫型補助款部分原來應是80.58億，其中20.2億元的墊付轉正款已經入縣庫，剩下60.38億僅獲核定3.8億，足足短少56.54億。

縣府主計處長黃訓佳說，在一般性補助款方面竹縣明年預算不會受影響，但就計畫型補助款來說，56億多的缺口，如果政院不副署，縣府「自負額」就要增加。

