為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    參選基隆市長呼聲高 童子瑋：隨時做好服務的準備

    2025/12/16 11:33 記者賴筱桐／綜合報導
    基隆市議長童子瑋今天接受媒體專訪，被問及是否做好參選基隆市長的準備？他首度鬆口表態，「隨時做好為基隆服務的準備」。（圖擷取自網路直播畫面）

    基隆市議長童子瑋今天接受媒體專訪，被問及是否做好參選基隆市長的準備？他首度鬆口表態，「隨時做好為基隆服務的準備」。（圖擷取自網路直播畫面）

    2026年縣市長選戰提前開跑，民進黨部分縣市已經拍板人選，被列為徵召區的基隆市尚未定案，地方認為基隆市議會議長童子瑋呼聲最高。童子瑋今天首度鬆口表態，他隨時做好為基隆服務的準備，他每天都兢兢業業在市政工作上，「如果有機會，會為基隆義無反顧的努力」。

    童子瑋今天接受《POP撞新聞》節目專訪，主持人黃暐瀚詢問對2026年基隆市長選舉的態度，以及是否做好參選基隆市長的準備？

    童子瑋表示，「隨時都在做好為基隆服務的準備」，不一定在哪個位置上，因為家族本來就長期為地方服務。

    對於地方勸進的聲音，童子瑋認為，地方當然有非常多聲音，有勸進也有反對，他謝謝基隆市議員張之豪、鄭文婷的支持和表態，目前綠營基層勸進聲音大，非常關注他的想法與動態，反對聲音不管藍綠的同事或朋友也有，家人和幕僚也有不同意見，「我們會做好為市民熱情服務的準備」。

    主持人問及，參選基隆市長是否與表叔（總統賴清德）談過？童子瑋回應，總統國政繁忙，市政要自己做好努力與準備，謝謝市民對他的期待，從前任基隆市長林右昌到現任市長謝國樑，大家對市政感受會有點落差，市民覺得這幾年基隆建設不足、發展沒有願景，他從小在基隆長大，可以感受到基隆人生活的困境或期待，「我們隨時本來就在做好為基隆服務的準備」，他不希望基隆發展停滯，從學生到上班族，大家都有想要改變的期待，到外地發展的人也有鄉愁，希望基隆變得更好。

    若獲得民進黨選對會徵召，童子瑋強調，「如果有這個機會，當然會為市民、為基隆做好全力以赴的準備和努力」。

    面對現任市長謝國樑，評估勝算有多少？童子瑋表示，很多親近的幕僚或不分藍綠的好朋友，都勸他說可以再等等，因為還年輕，但是「基隆人可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」他會努力讓基隆有改變的契機，他每天都兢兢業業在市政工作上，「如果有這機會，我會義無反顧的努力」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播