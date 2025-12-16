賴卓批在野獨裁 羅智強酸回： 總統的憲政智慧已到了外星人等級

國民黨團書記長羅智強（右2）。（資料照）

行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政；賴清德總統昨晚發布錄影談話，表態支持卓揆的決定，並指國會在野將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣。對此，立法院國民黨團書記長羅智強說，總統的憲政智慧已經到了外星人等級，還沒聽過全世界有「在野獨裁」這種名詞。全世界只有行政權有獨裁的可能性，什麼時候還有「在野獨裁」？

羅智強表示，立法院三讀通過的法律不副署、不執行，那國會存不存在的差別是什麼，沒有國會、憲政的權力平衡，那叫行政獨裁，全世界只有行政權有獨裁的可能性，什麼時候還有在野獨裁，「賴總統可以搬到火星去，你的憲政學可以去統治火星了」。

羅智強諷刺說，「從賴總統用便當會取代國會的那一天開始，賴總統就已經宣布登基了，是清德宗元年」。現在是關鍵的憲政時刻、台灣最大的憲政危機，愛護台灣民主的台灣人民，守護憲政人人有責。

羅智強強調，立法院絕不會因為賴總統違憲的行為有任何的退卻，會加緊推動各項福國利民的民生法案，就看賴總統要踐踏民意、民主到什麼時候，國會不會默許、縱容你繼續蠻幹下去。這兩天國民黨團有很多構想，確定後會加速推出各項攸關民生經濟的法案，就看賴總統是不是全部都不副署、不執行，讓人民來裁決這個想要登基當皇帝的獨裁總統。

總統賴清德昨召集院際「國政茶敘」，立法院長韓國瑜日前以「須取得黨團授權」為由婉拒出席。卓揆更批立法院就是「一院獨大」和「一院獨裁」。羅智強表示，挑撥離間搞分化這一套就不必了，賴總統把民進黨團當橡皮圖章，難道不知道他們內部也有不滿的聲音嗎？

羅智強指出，賴總統曾經承諾過要與在野的領袖坐下來好好談，該溝通的對象是國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，要與立院國民黨團溝通也很好，他們已經建請賴總統來舉辦新團結十講，針對賴總統毀憲亂政的十大議題，來延續他沒有完成的團結十講，國民黨團歡迎賴總統來國情報告。

對於黃國昌擬號召民眾上街抗議，羅智強說，國眾兩黨都是在野政黨，很多地方會相互合作，該有什麼樣的對抗獨裁總統的行動，我們都會審慎的來加以研究。

