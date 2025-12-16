本土四黨+無黨組「台灣前進陣線」 飛魚Logo象徵台灣飛躍

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及無黨籍代表今（16）日宣布，正式成立「台灣前進陣線」（Taiwan GoGo），強調要打造「負責任、可預測」的真正第三勢力。（記者塗建榮攝）

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及無黨籍代表今（16）日宣布，正式成立「台灣前進陣線」（Taiwan GoGo），強調要打造「負責任、可預測」的真正第三勢力 ，並公布以「飛魚」為意象的Logo，象徵政治應如飛魚般，在清楚規則下行動、修正後再前進 。

王婉諭：台灣需要「真正的第三勢力」

時代力量黨主席王婉諭指出，台灣憲政秩序正面臨前所未有的危機，這不是因為朝小野大，而是政黨體系出了問題 。她批評，人民原期待民眾黨能監督藍綠，但民眾黨卻「添加柴火」，加劇藍綠對抗 。「台灣人民需要的不是形式上的第三個政黨，而是真正的第三勢力」，王婉諭強調，新陣線將透過理念與清廉發揮「鯰魚效應」，對外團結抗中，對內拒絕任何一方專斷獨大 。

「Taiwan GoGo」致敬台獨前輩

台灣基進黨主席王興煥說明，陣線英文名稱「Taiwan GoGo」有其歷史典故，是向1971年威廉波特少棒賽時，台獨聯盟前輩以飛機懸掛「GoGo Taiwan」標語突破國民黨封鎖的義舉致敬 。他強調，台灣有90%民意拒絕被中國統治，不應讓「中國代理人」國民黨與民眾黨擁有國會多數，必須將這些民意如實集結到本土政黨 。

體現「飛魚」精神：行動、修正、再前進

針對聯盟採用的「飛魚」Logo，小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵解釋，飛魚不是一路滑翔，而是一次次躍出海面確認方向，再回到水中前進；這象徵政治不應靠激情衝刺，而是在清楚規則下，「一次一次的行動、修正，然後再前進」 。她強調，合作必須被檢驗，權力拿到後必須負責，希望能讓政治重回人民可以信任的位置 。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯提到，綠黨作為成立近30年的老牌第三勢力，始終願意與理念相近夥伴合作，此次結盟經過超過一年半的磨合，建立在彼此信任基礎上 。

代表無黨籍參與的新北市汐止區湖興里里長郭書成則表示，這群人找里長開會展現了民主的平等實踐，在政治效能感低落、社會極化時，從社區與村里改變真實生活，是減緩對立的有效方式 。

