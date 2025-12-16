為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    整合小黨勢力！「台灣前進陣線」推行動綱領 宣示2026不投親中議長

    2025/12/16 12:05 記者方瑋立／台北報導
    「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」記者會。（記者塗建榮攝）

    為備戰2026地方選舉，時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及無黨籍代表今（16）日共同召開記者會，宣布成立「台灣前進陣線」。會中公布「行動綱領」與「候選人承諾書」，確立「守護台灣主體性、追求公平正義」等核心宗旨 ，並具體承諾2026年各黨將透過協調或初選機制，避免選區重疊，且在議會議長副議長選舉中，絕對拒絕支持親中政黨或候選人 。

    候選人須簽署四大承諾 杜絕黑金染指

    「台灣前進陣線」今天公布的候選人承諾書，要求未來獲推薦的參選人須簽署並遵守四大條款：第一，人民是國家的主人，以公僕身分謹慎行使公權力 ；第二，落實民主實踐，定期公布問政內容並邀請監督 ；第三，堅持公開透明，競選資金如實申報 ；第四，清廉是政治必要條件，拒絕不當干預，絕不讓黑金與特定勢力染指政治 。

    台灣前進陣線說明，這份行動綱領是過去一年多來，各政黨與無黨籍夥伴互動默契的成果，未來各組織將依此架構實行，參選人必須認同並簽署承諾書才能代表陣線參選 。

    建構協調機制 2026選區不衝突

    根據行動綱領規劃，陣線將組成「合作協調會議」，由各政黨代表及共識納入的無黨籍代表組成，負責提名及衝突處理 。台灣基進黨主席王興煥強調，陣線成員承諾在2026年地方選舉「選區絕對不衝突」，會將力量最大化，且堅持與中國的敵我邊界，絕不與親中勢力曖昧勾結 。

    小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵指出，行動綱領與承諾書並非形式上的加分，而是為了建立信任；綱領是彼此的自我約束，承諾書則是對社會的公開承擔，唯有清楚劃定界線，合作才能走得長遠 。

    落實進步價值 村里長不缺席

    台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，這份綱領涵蓋縮減貧富差距、勞動條件、性別平權及能源轉型等進步價值，旨在打破舊框架，為2026開創希望新局 。無黨籍代表、汐止湖興里里長郭書成則認為，進步政策落地需要村里長努力，村里長不應只是樁腳，他強調，政府所發放的「台灣全民安全指引」能夠送到每個人手中，里長其實也扮演著關鍵的角色，因此里長若能獨立行使職權，將戰備與災防意識深入社區，將是改變台灣政治的關鍵。

    時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及無黨籍代表16日宣布成立「台灣前進陣線」。（台灣基進提供）

