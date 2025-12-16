為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高虹安貪污二審撤銷改判 林志潔提醒復職後別再讓新竹空轉

    2025/12/16 12:00 記者洪美秀／新竹報導
    高虹安貪污罪二審判決結果大逆轉，其中貪污罪遭撤銷改判，陽明交大法律學者林志潔籲高虹安復職後城市不要再空轉。（記者洪美秀翻攝）

    高虹安貪污罪二審判決結果大逆轉，其中貪污罪遭撤銷改判，陽明交大法律學者林志潔籲高虹安復職後城市不要再空轉。（記者洪美秀翻攝）

    停職中的新竹市長高虹安今天貪污罪二審宣判結果大逆轉，其中貪污罪部分遭撤銷，並改判使公務人員登載不實6個月，得易科罰金。對此，陽明交大法律學者林志潔受訪提到，一、二審判決適用法條不同、判決見解不同，依理，檢察官一定會上訴，而高虹安可望即刻復職，但還有與旅美教授陳時奮的誣告官司，未來可能還是會頻頻跑法院。

    林志潔說，依照地方制度法，高虹安貪污罪二審遭撤銷，高虹安可復職。但一二審法律適用見解不一致，檢察官一般都會上訴。雖然第三審法律審原則上是書面審查，高虹安不必再頻頻跑法院，但除貪污案件外，還有誣告案，將來依然要花許多心力處理訴訟。她認為，新竹市需要清廉有治理能力的首長，更期待市政不要再空轉。

    她認為，高虹安若復職，依然會分身乏術，有關明年的新竹市長選舉，她認為選民會希望市長候選人對城市有規劃與熱誠，政黨也會重視候選人的操守專業、對城市的規劃和服務熱誠，以尋求市民的支持，不能將勝選寄望於競爭者合作的破裂，才是正確的態度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播