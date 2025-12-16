高虹安貪污二審撤銷改判 林志潔提醒復職後別再讓新竹空轉

高虹安貪污罪二審判決結果大逆轉，其中貪污罪遭撤銷改判，陽明交大法律學者林志潔籲高虹安復職後城市不要再空轉。（記者洪美秀翻攝）

停職中的新竹市長高虹安今天貪污罪二審宣判結果大逆轉，其中貪污罪部分遭撤銷，並改判使公務人員登載不實6個月，得易科罰金。對此，陽明交大法律學者林志潔受訪提到，一、二審判決適用法條不同、判決見解不同，依理，檢察官一定會上訴，而高虹安可望即刻復職，但還有與旅美教授陳時奮的誣告官司，未來可能還是會頻頻跑法院。

林志潔說，依照地方制度法，高虹安貪污罪二審遭撤銷，高虹安可復職。但一二審法律適用見解不一致，檢察官一般都會上訴。雖然第三審法律審原則上是書面審查，高虹安不必再頻頻跑法院，但除貪污案件外，還有誣告案，將來依然要花許多心力處理訴訟。她認為，新竹市需要清廉有治理能力的首長，更期待市政不要再空轉。

她認為，高虹安若復職，依然會分身乏術，有關明年的新竹市長選舉，她認為選民會希望市長候選人對城市有規劃與熱誠，政黨也會重視候選人的操守專業、對城市的規劃和服務熱誠，以尋求市民的支持，不能將勝選寄望於競爭者合作的破裂，才是正確的態度。

