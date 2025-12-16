為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    社宅興辦進度卡關？立委促修法提高誘因

    2025/12/16 12:16 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委牛煦庭（左2）偕同OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等團體，共同召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會。（圖由牛煦庭國會辦公室提供）

    國民黨立委牛煦庭（左2）偕同OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等團體，共同召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會。（圖由牛煦庭國會辦公室提供）

    國民黨立委牛煦庭今（16日）偕同OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等團體，共同召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會。牛煦庭指出，賴政府上任超過一年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定，行政院長卓榮泰雖坦言用地取得困難、預算有限，並要求採「多元方式」推動，但目前仍舊卡關。牛煦庭呼籲，透過財劃法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因將TOD及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。

    針對中央社會住宅推動進度，國家住都中心日前表示，截至11月底止，全國直接興辦社宅已達12萬1511戶，其中，中央興辦達6萬9579戶；除持續興建之外，也透過都市更新、促參等方式增加供給。

    牛煦庭表示，自己待過地方議會，非常清楚地方政府的財政狀況，基本上現行的制度及財政分配就是在挑戰人性。大家都知道理論上要把增加的容積實踐居住正義，但是地方政府面對與日俱增的市政需求時，加上預算資源有限的情況下，現實上就免不了將TOD、聯開案變相作為財政平衡的工具，也無法將居住正義排在施政的優先順序。

    牛煦庭強調，不論透過內政部、交通部修正子法的方式，或是修正住宅法來達成TOD制度的改革，都是可以討論的方向，我們的最終目標就是希望TOD不能只停留在財務平衡工具而已，而是真正能夠兼顧擴充社會住宅數量，落實居住正義。

    牛煦庭表示，中央如何協助地方政府解決財務平衡的壓力，以及打開TOD精神的誘因，是大家共同努力的目標，因為唯有真正解決地方政府面對財務上的困境，才能再更大膽地跨出造就交通優化、居住正義及永續發展三贏的一步。

