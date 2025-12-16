就在今晚！民進黨彰化縣長提名「類初選」民調 這個「動作」最重要

彰化市長林世賢爭取民進黨縣長提名，全力拚民調。（林世賢提供）

民進黨2026彰化縣長選舉提名的「類初選」民調確定就在今天（16日）晚上，民調時間為今晚6點到10點。4位爭取提名的分別是立委陳素月、黃秀芳與彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，4人全都動起來，呼籲支持者務必待在家中「顧電話」，不只要「唯一支持」，最重要的是「全程聽完民調電話」才算數。

陳素月今天一早前進「水龍頭故鄉」的鹿港鎮頂番婆站路口拜票，並開始全力催票，希望支持者能夠今晚都待在家中，叮嚀接到民調電話一律回答「唯一支持」，而有效的電話民調必須全程聽完，不能說完「唯一支持」就掛電話。

請繼續往下閱讀...

黃秀芳今天行程滿檔，一早就到台化、彰南路口站路口拜票，接著到彰化市向陽長照樂活館新建工程參與動土典禮，下午趕往員林參加社會住宅「靜修好宅」案動土儀式。團隊在確認今天做民調後，馬上在第一時間就發出圖卡，透過社群發出動員令，請支持今晚待在家中顧電話。

邱建富指出，他昨天完成車隊掃街，今天動員電話催票，機車也出動宣傳，人員全面動起來，全力衝出民調成績。

林世賢強調，他今天在全縣各村里全面發出文宣，因為選對會採取「對比式民調」，並對民眾進行民調教戰對策，才能讓支持他的民眾接到電話，還要達到有效民調的要求。

彰化縣民調預計至少要完成1200份，民調結果不對外公布，但選對會將同時召集4人報告民調結果，民調並非提名的唯一原則，仍將綜合參考進行提名。

立委黃秀芳爭取民進黨縣長提名，請民眾今晚要顧電話。（黃秀芳提供）

立委陳素月爭取民進黨彰化縣長提名，力拚民調交出好成績。（陳素月提供）

前彰化市長邱建富爭取民進黨彰化縣長提名，全力拚了。（邱建富提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法