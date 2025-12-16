憲政僵局如何解？游錫堃：台灣民主路 大家一起走

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃。（資料照）

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，前立法院長蘇嘉全及現任院長韓國瑜皆出席。游錫堃會前受訪表示，這是他卸任院長後首次回到立法院，對於當前憲政爭議，他3次重申「台灣民主路，大家一起走」，強調台灣是14億華人文化裡唯一民主國家，大家要更加珍惜。

游錫堃首先表示，他已經快2年沒有來到立法院，今天看到大家很高興。今天來立法院的目的，就是為了發表一本新書，事實上它是一個書法集，一般書法集沒有人在做新書發表會的，這本新書名叫《台灣民主路書法集》。

他說，換句話說，這一本新書是以台灣歷史的架構、自由民主的血肉，邀請77位書法名家 來寫62首詩，一共完成128幅作品。這裡面的作品，都是依據台灣歷史的進程，從武裝抗日到現在分成10個階段，每個階段選擇6首詩來完成。這本書法集可以看到先賢的血淚，為了爭自由、爭民主，為了反威權、反殖民，他們付出非常大的代價，所以台灣民主是非常珍貴，值得大家共同珍惜。

對於媒體詢問，國家局勢混亂，韓國瑜昨天未出席國政茶敘，是否認為韓應扮演朝野居中溝通角色，有無建議給韓國瑜？游錫堃對此回應，他只有一句話來跟大家共同勉勵，就是「台灣民主路，大家一起走。」

媒體追問院際協商等議題，游錫堃說，「台灣民主路，大家一起走。」台灣民主自由非常珍貴，他也很期待，因為人飢己飢、人溺己溺，華人文化圈、漢字文化圈14億人口，只有台灣是民主國家，如果是漢字文化圈其他的地方的人民，沒有辦法享受自由民主的生活，全球人類都有責任來幫助他們，台灣是漢字文化圈唯一民主國家，更責無旁貸。

游錫堃表示，他們用書法藝術、用文化，在這方面把它自由民主把它發揚光大，希望因為這樣，將台灣的經驗跟成就讓他們知道，催化他們也能夠開始爭自由、爭民主，然後享受自由民主、法治人權的生活。這個書法集很重要、書法藝術很重要，就是這個道理。希望大家共同來努力。

