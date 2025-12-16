高院改判高虹安貪污無罪 法界：為陳玉珍試辦助理費除罪

停職中的新竹市長高虹安。（資料照）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審今改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。對此，律師黃帝穎認為，法官的見解變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，為國民黨立委陳玉珍試辦貪污助理費除罪。

黃帝穎指出，高虹安前辦公室主任黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認貪污罪，但高院「特殊法官」改判貪污部分無罪，此結果其實不意外，從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護。

但是法官如此罕見異常的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，黃帝穎表示，這次判決跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。

黃帝穎認為，高虹安前辦公室3名主任認罪貪污，在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線，支持檢察官上訴。

高院今上午宣判，就高虹安涉貪污罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元，可上訴。其餘助理亦依使公務員登載不實罪，判王郁文3月、黃惠玟4月、陳奐宇2月，3人均緩刑2年，陳昱愷仍無罪。可上訴。

