金主倒戈認千萬金流進凱思！詹凌瑀：黃國昌「清廉神話」崩塌淪算計政客

民眾黨主席黃國昌近期捲入多項爭議，今（16）日再遭《鏡週刊》爆料，一名傳產金主向檢調證實，曾依黃國昌請託，匯款新台幣1000萬元至「凱思國際」，被視為間接坐實黃對該公司的實質掌控權。對此，媒體人詹凌瑀發文痛批，相關證詞已徹底擊碎黃國昌長年塑造的「清廉形象」，直指他從過去高舉正義旗幟的改革者，轉變為精於算計、手段粗糙的政客。

據《鏡週刊》報導，檢調偵辦黃國昌涉貪案出現重大突破。一名傳產金主證稱，2022年曾依黃國昌請託，將1000萬元匯入凱思國際，隨後再轉為注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關）。檢調認為，這筆金流不僅指向黃國昌對凱思國際及《民報》的實際掌控，也顯示掛名負責人李麗娟等人，實際上僅是聽命行事的人頭，黃國昌才是凱思國際的幕後老闆。

報導指出，凱思國際於2021年以資本額100萬元成立，資金來源包括本刊先前揭露的L姓姻親與李麗娟，兩人先後各匯款成立公司。檢調查出，該名L姓人士為黃國昌妻子高翔的小姨子之表弟賴以強，屬於姻親關係。賴以強曾被安排在黃國昌身邊擔任助理，也被外界視為「夫人派監軍」。

詹凌瑀在臉書發文直言，鏡週刊一早就端出大菜，曾投資黃國昌近億的傳產金主招了，防火牆破口一出，骨牌效應不遠矣。黃國昌長期以來在政壇構築的「道德長城」，在鏡週刊這篇核彈級的報導中，已然全數崩塌。這不是單純的政治獻金爭議，而是一場精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易的醜聞。

詹凌瑀指出，金主倒戈、戳破清廉神話，最諷刺的打擊往往來自最親近的人。一名長年資助黃國昌、金額逼近一億元的台派金主，終於看不下去這場荒謬劇，親自向檢調證實「錢就是給黃國昌的」。金主坦承自己像「土地公」般有求必應，而黃國昌卻用高翔表弟、安親班老師李麗娟當作「白手套」和「人頭」，成立凱思國際來隱匿資金流向時，那個在立法院高舉揭弊大旗的戰神，原來私底下才是最懂玩弄巧門的藏鏡人。

詹凌瑀痛批，黃國昌把立委職權當成「打擊政敵的商品」。更令人寒心的是，報導揭露黃國昌涉嫌將公權力「標價出售」。他一邊拿著與鏡電視有宿怨的企業主黃安捷、陳建平等透過人頭匯入的千萬資金，一邊就在立法院瘋狂質詢羞辱鏡電視；他一邊收受臺雅集團的匯款，一邊在國會自爆「幫了臺雅很多忙」。在她看來，這已經不是選民服務，這是赤裸裸的「拿錢辦事」，將神聖的國會殿堂變成了他個人尋租的交易所。

詹凌瑀也質疑，黃國昌豢養狗仔的雙重標準，平時最愛痛批媒體亂象、高喊隱私權，私底下卻是「狗仔隊」的幕後大老闆。他利用凱思國際豢養狗仔跟監政敵，掌握黑資料進行政治勒索，甚至連「求真民調公司」都是他左手出資、右手發布數據的製造局。這種「嚴以律人、寬以待己」的雙重標準，不僅無恥，更是對民主機制的徹底踐踏。

