澎縣綠營議員馬公選區計畫提3人 盼全壘打擴充政治版圖

民進黨澎湖縣議員蘇育德，率先完成黨內初選登記。（蘇育德提供）

澎湖藍天變綠地後，一口氣包辦立委、縣長、馬公市長等重要職位，現更將政治版圖延伸至議會席次。民進黨澎湖縣黨部自12月15日至19日展開第4類公職人員黨內提名登記，馬公市選區縣議員預計僅提名3席。

現任議員蘇育德率先完成民進黨黨內提名登記，展現連任決心，但提名3席，被外界視為勸退陳光復子弟兵辭官參選條款，引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

民進黨澎湖縣黨部此次黨內提名作業備受關注，由於有意參選者眾，馬公市選區競爭激烈，包括現任議員蘇育德、呂黃春金、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、文化局長陳鈺雲、前議員黃春燕等人都有意參選，澎湖縣黨部為穩紮穩打，因此馬公選區推出3人，希望在既有2席基礎下增加1席，現任議員蘇育德率先完成登記，也為後續選戰拉開序幕。

若登記人數超過名額，將依規定進入民調階段。目前以現任議員蘇育德、呂黃春金較占優勢，其餘1席則由其他人競爭，以黨部主委顏家康與文化局長陳鈺雲最有實力爭取，前議員黃春燕轉戰馬公市民代表席次，因此外界出現勸退聲浪。

澎湖綠營精神領袖立委楊曜就公開出面喊話，呼籲政務官應與縣長陳光復任期同進退，如果陳光復任用的政務局處長辭官參選縣議員，可能是在對澎湖居民傳達以下2種訊號，當了3年的政務官卻對於陳光復連任的選戰毫無信心，或是陳光復對於連任信心滿滿，就算得罪馬公選區的縣議員候選人，也要派出政務任用的子弟兵參選來對戰所有黨內外的議員候選人。

澎湖縣政府文化局長陳鈺雲，被視為陳光復子弟兵政務任用。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法