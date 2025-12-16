盼韓國瑜未來正視院際協商 鍾佳濱：沒出席就是「沒出息」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

總統賴清德昨深夜發表談話，指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，賴總統作為國家元首、憲法最後的捍衛者，其談話顯然對時局感到憂心，盼在野黨就此打住，不讓國家墜入萬劫不覆的深淵。他也盼賴總統未來若動用院際調解權，立法院長韓國瑜能夠出席，不然沒出席就是沒出息。

賴總統15日深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，不僅明年度中央政府總預算案至今尚未審議、國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

請繼續往下閱讀...

對此，鍾佳濱今表示，台灣一直以來為世界各國所稱許，是一個自由民主的法治國家。然而，將近一年多以來，國會由國眾挾多數濫權、擴權，甚至多項法令被憲法法庭宣告違憲，但國會多數仍不知修正，持續推動濫權、擴權法案，由於憲法法庭被癱瘓，行政院以不副署的方式，讓這台失速列車用手煞車止住。

他指出，賴總統作為國家元首、憲法最後的捍衛者，他表達談話，顯然對時局感受憂心，也希望在野黨就此打住，不讓國家墜入萬劫不覆的深淵，總統這番談話頗有深意。

鍾佳濱說，總統希望各院院長坐下來好好談，接下來總統是否動用憲法第44條的「院際調解權」，屆時盼韓院長可以一起參與，不然韓宣稱沒得到黨的授權就沒出席（出息？）了。

他也提及，其實今年2月10日總統也曾邀請五院院長一起參與院際協商，當時韓院長也出席了。總統發表談話，對立法院有期許，希望韓院長未來正視院際協商，和總統一起共同調解憲政機關彼此爭議，不然韓國瑜沒出席就是沒出息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法