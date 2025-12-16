為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政院副署權制衡總統？林健正：行政院長承總統之命 不存在制衡作用

    2025/12/16 10:30 記者洪美秀／新竹報導
    行政院副署權制衡總統？陽明交大退休教授林健正認為行政院長承總統之命，不存在總統與行政院長間的制衡作用。（資料照）

    行政院長卓榮泰昨天針對立法院三讀通過的財劃法修正做出不副署的決定，引發朝野論點，對於行政院長的副署權是制衡總統？對此，陽明交大退休教授林健正認為，行政院長是由總統直接任命，不需經立法院同意，沒有立法院多數的撐腰，這使得總統與行政院長之間缺乏像內閣制國家那樣內在的制衡機制。但行政院長此次不副署是承總統之命，不存在總統與行政院長間的制衡作用。

    林健正說，台灣憲法設計的制衡主要發生在行政與立法之間，以及總統（任命/解散權）與立法（不信任案/覆議權）之間，總統與行政院長之間基於行政一體原則，有服從的義務，而非權力的制衡。如果總統支持立法院通過的法案，行政院長卻不副署，總統就無法完成公告的程序。在這種情形下，若行政院長不辭職，恐怕就是抗命被撤職。如何以不副署來制衡總統？

    如果行政院長對於立法院通過的法案有異議，總統通常會先建議行政院提出覆議，這是憲法規範的解套程序。

    只有當行政院長極度反對該法案，且不願意配合總統的意志提出覆議，並堅信該法案違憲或對國家有害時，才會選擇拒絕副署。其本質會是抗命而非制衡。我國的立法過程（法案審議、通過及公告）在本質上是一個串連（Series）的流程，如同電路，中間任一環節斷開，電流（法案）就無法通過。

    法律的制訂是標準的「串連」流程，每個步驟都是形成法律的必要條件（必要不充分）。一個法案要成為法律，必須依序通過一系列的憲法和法律規定的步驟，缺一不可，包括行政院長副署。

    他認為，現在實際的情況是，行政院長不副署是承總統之命，顯然並非存在總統與行政院長之間的制衡作用。

