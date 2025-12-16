卓揆不副署財劃法 公法學者：擋下骯髒法案、合法對抗非法

行政院長卓榮泰昨宣布不副署財政收支劃分法。（圖擷取自卓榮泰臉書）

藍白在國會1年3度強修「財政收支劃分法」，行政院提覆議遭否決後，卓揆宣布以「不副署」捍衛憲政秩序，賴總統也表態支持。面對憲政僵局，專精憲法及公法的中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐在臉書發文分析，卓揆自始至終主張法律案違憲審查，因此「不副署」是行使憲法權限，阻止骯髒法案生效，是以合法對抗非法。

對於行政院長卓榮泰拒絕副署違憲法律，被部分學者批評為「以違法對抗違法」、「把副署武器化」，「髒手的困境」，陳英鈐在臉書發文表示，「副署暗藏威瑪違憲審查密碼」，其實憲法第37條的行政院長副署承襲自威瑪憲法第50條，威瑪總統及首相都有審查國會通過法律案是否違憲的實例，我國憲法教科書上長久以來也都承認總統有法律案違憲的形式審查權，實質審查權的範圍和內容則意見不一。

陳英鈐指出，憲法第37條總統公佈法律須經行政院長副署，是基於責任內閣制，過去大法官謝瀛洲、洪應灶都認為，總統具有法律案是否違憲形式審查權；97修憲後，另一位前大法官也認為，總統具有法律案是否違憲形式審查權，以及法律案是否具有明顯而重大的瑕疵之實質審查權。

陳英鈐表示，行政院長卓榮泰昨天從頭到尾都主張法律案（不是法律）違憲審查，因此這是合法對抗非法，不是「以違法對抗違法」；是行使憲法副署權限、不是「把副署武器化」；是阻止骯髒的法案生效，不是「用髒手對抗髒手」。卓揆的主張不是最終的手段，立法院當然可以有不同看法，最終有權一錘定音的就是憲法法庭。

陳英鈐補充說，美國總統的否決權源自英國國王，美國不會因此成為帝制，五權憲法和憲法本文對總統權限都有更大的限制，尤其總統的緊急命令權，交付公投權有別於威瑪憲法、97修憲為什麼會修出「弱勢總統制」， 主要是長期戒嚴統治的結果。

陳英鈐表示，總統獨自行使的權力不多，主要必須透過行政院對立法院負責，因此，即時對於所謂有違憲疑慮的法律案，由行政院長拒絕副署，比由總統拒絕公告來得有正當性。立法院若覺得行政院長濫權，可以提出不信任案，這就是97修憲的責任政治架構。喜歡不喜歡因人而異。歷來修憲一直不願給總統主動解散國會權，也是對威瑪憲法的反思

