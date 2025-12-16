為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院不副署財劃法 黃偉哲公開回應了

    2025/12/16 09:58 記者吳俊鋒／台南報導
    行政院長卓榮泰不副署財劃法，台南市長黃偉哲公開回應。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰不副署財劃法，台南市長黃偉哲公開回應。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰不副署在野版的「財劃法」，台南市長黃偉哲今天受訪時認為，立法院通過不符合民眾利益，且有違憲之嫌的法案，對於閣揆的做法，他支持、肯定。

    黃偉哲今天一早到龍崎參加空山祭宣傳活動時，面對媒體詢問行政院不副署財劃法，他做出以上的回應。

    黃偉哲說，無論是針對財劃法或所謂停砍軍公教年金，對國家財政，以及整個立法過程從程序都不周延，從結果來看，對國家財政有很大負面影響，因此他同意行政院長不副署。

    黃偉哲提到，閣揆不副署立法院通過的很糟糕法案，事實上合憲，憲法沒有規定行政院副署權是針對總統而來。

    黃偉哲認為，事實上，對立法院不合乎民眾所期待、不合乎民意且傷害國家法案，有權力做一些法律上的救濟，就是不副署。

    黃偉哲表示，立法院如果認為行政院這樣的做法不對，可要求倒閣，通過後行政院長可提請總統解散國會，大家全面進行改選，以最新民意做最新展示。

    黃偉哲強調，不管哪一方政治人物，面對民意都要低頭，讓民意做最終裁判合乎法治，也合乎道理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播