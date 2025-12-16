行政院不副署惡法！張育萌：藍白終於嚐到權力無法制衡的苦果

國民黨團15日召開「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。（記者方賓照攝）

立法院藍白兩黨聯手通過《財劃法》修正案並否決行政院覆議案後，府院高層昨（15）日宣布採取「不副署、不公布」的反制行動。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直批，從憲政與財政角度，藍白修法是在製造一場憲政災難，更嘲諷地說「風水輪流轉，藍白如今終於嚐到權力無法互相制衡的苦果」。

張育萌昨晚在臉書發文指出，有些事是意識形態之爭。但如果立法院強逼行政院「違法」，就不是立場問題，而是憲政災難。《財劃法》一年修三次，最新版直接要求行政院舉債額度超過5600億，舉債規模已佔總預算17%以上。但《公共債務法》明文規定，政府舉債上限為15%。換言之，行政院若依最新版《財劃法》執行，勢必違反《公債法》。他痛批，「天底下有這種道理？你做也會違法，不做也會違法。法治被藍白玩成哲學問題，直接變成『守法悖論』」。

張育萌續指，藍白主張行政院可自行刪減其他預算，但問題在於，究竟要刪哪一筆？是國防、治水、長照、教育，還是勞健保撥補？立法院的憲法職責本就包括審查預算，若對預算有意見，應清楚說明哪些要刪、哪些要凍，向社會交代清楚。行政院負責編列預算並送交立法院，哪有民主國家的國會在收到預算後，反過來要求行政部門「自己刪」？照藍白的邏輯，行政院得負責編預算、刪預算，最後還要執行預算，「那請問立法院要做什麼？連預算都不審，只要指手畫腳，立法院不就是一群薪水小偷？」

張育萌提到，即便退一步假設藍白自認所作所為正確，過去一年立法院透過修法與決議，陸續要求行政院編列禁伐補償、軍人加薪、警消退休金、統籌分配稅款、一般性與計畫性補助款等支出。若持續下去，僅立法院「指定要花的錢」，就足以突破《公債法》的舉債上限。屆時行政院除了依指示編列預算，還剩下多少自主空間？編預算本是行政院的法定權力，若財政失控，人民當然可以向行政院算帳，但是立法院不斷擴權，實質掌握「預算編列權」，最後納稅錢亂花，請問要找誰負責？這就是責任政治的失衡。

張育萌也強調，行政院長「不副署」並非史無前例，過去郝柏村當行政院長時，就曾拒絕副署總統府參軍長蔣仲苓的人事案，「請國民黨回答：郝柏村是不是毀憲亂政的行政院長？」他直言，正常的憲政秩序下，行政院長當然不會輕易選擇不副署，因為一旦行政與立法發生權力衝突，正確解法是交給司法權進行憲法解釋和裁判，這是國中公民課就會教的權力分立，在多數民主國家也都運作如常。但問題是憲法法庭被藍白實質癱瘓已經一年多，司法無法介入，藍白卻好像事不關己。

張育萌最後戲謔地說，風水輪流轉，藍白如今終於嚐到「權力無法互相制衡」的苦果。潘朵拉的盒子確實被打開了，但打開這危險盒子的，不是行政院長的不副署。危險在憲法中超速的，一直是違憲、用立法權來增加預算、癱瘓憲法法庭，再回頭要求行政院「一定要違法」的國會。當藍白把三權分立視為無物，最後的苦果就是被迫把公民課最冷門的一章，用現實世界重新上過一遍。

