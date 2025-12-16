莊秉潔：藍白版財劃法每人分配新北、台中倒數第一、二 明年藍白如何選？

立法院通過藍白版財劃法，行政院長卓榮泰不副署。（資料照）

行政院長卓榮泰表示不副署立法院藍白版的財劃法，中興大學環境工程系教授莊秉潔在臉書PO文表示，藍白版的財劃法每人分配，除了台北之外的5都，每人分配新北倒數第一、台中市倒數第二，這兩都分配倒數，這樣明年藍白的縣市首長，如何選？

莊秉潔表示，藍白版的財劃法，除了台北之外的5都，每人分配為全台最末端班，新北倒數第一、台中市倒數第二、台南市倒數第三、桃園倒數第五、高雄市倒數第六。卻獨厚台北市，為什麼？

莊秉潔表示，再搭配盧秀燕的評論來看，可以發現除了台北市，其它5都皆負債，盧秀燕曾表示：「台中市歲入歲出仍有短差221億元、負債800多億元」，六都如新北市短差889億元、桃園市743億元、台南短差250億元、高雄255億元，台中負債800多億元，高雄市負債2000多億元、新北市負債1000多億元。

應該很清楚藍白版本的財劃法真的有問題，他認為應該減少台北市的統籌分配款，增加其他5都的統籌分配款。

莊秉潔建議藍白能夠及時醒悟，好好來審議政院版之財劃法，來修正目前藍白版的財劃法。

他說，每個人分配錢多或錢少是非常現實的，如果新北市民及台中市民清楚「他們分配的統籌分配款是全台倒數第一及第二，且只有台北市的55%」，如此下來，明年藍白的縣市首長，如何選？

