    政治

    藍白財劃法衍生憲政僵局 陳其邁:最大問題在憲法法庭被凍結

    2025/12/16 09:34 記者王榮祥／高雄報導
    財劃法修正案衍生憲政僵局，陳其邁認為最大問題在憲法法庭被凍結。（記者王榮祥攝）

    藍白財劃法修正案衍生憲政僵局，高雄市長陳其邁今指出，最大問題在憲法法庭被實質凍結，建議立法院就憲訴法或憲法法庭運作，應儘速恢復才能化解紛爭。

    陳其邁表示，朝野對各種政策，有時當然意見會不一樣，但都須在憲政的框架下進行協商或是討論，甚至是來進行紛爭解決；各界都希望未來處理包括像財劃法、年改等議題，能遵循民主機制、與合憲狀況進行。

    陳其邁認為，現在最大問題就是憲法法庭被實質凍結，造成一些朝野爭議、沒有辦法透過憲法法庭調解紛爭，也導致如今的憲政僵局。

    他提醒，民眾期待不管是重大民生建設、福國立民法案，甚至是強化國家安全相關的政策能夠順利推行，建議在立法院針對有關憲訴法、或整個憲法法庭運作，能夠儘速恢復，以化解爭議。

    陳其邁提到，現在面臨到行政院不副署（財劃法修正案） 、在野黨又不推動倒閣的憲政僵局，這並不是民眾所樂意見到的，所以真的希望在野黨或是立法院，能夠儘速讓憲法法庭順利運作，化解朝野爭議。

