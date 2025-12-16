決戰高院！高虹安涉詐助理費一審判7年4月 二審上午10時宣判

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高和北檢均上訴高等法院，二審結果今天上午10點宣判。（資料照）

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高虹安和台北地檢署均上訴，高虹安哽咽否認貪污，請求判她無罪，高檢署則建請對高從重量刑，高虹安的前行政主任黃惠玟針對牽扯上助理費案當庭指責高虹安「欠我們（助理）一個真心的道歉」，高等法院今（16）日上午10時宣判，判決結果均可上訴。

法界普遍認為，立委助理費屬「公款」性質，一審以貪污罪判高虹安有罪，高院很可能維持此見解，仍判她有罪。

請繼續往下閱讀...

北檢指控，高虹安在不分區立委任內虛報或浮報助理酬金、加值值班費，共詐得新台幣46萬多元。

台北地院一審認定高虹安涉貪11萬6514元，依利用職務詐取財物、使公務員登戴不實等罪判7年4月。另外，高虹安的前行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任王郁文等人犯罪所得分別為5642元、506元、466元，黃惠玟被判2年、陳奐宇1年、王郁文2年，分別緩刑3至5年不等，僅前法務主任陳昱愷因未浮報薪資獲判無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法