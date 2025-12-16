回顧李登輝昔談「為何增軍費」 黃暐瀚：24年過去毫無違和

前總統李登輝2001年曾感嘆，「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂」。（圖擷自黃暐瀚臉書）

為強化台灣防禦能力以因應中國帶來的威脅，總統賴清德日前提出400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算。資深媒體人黃暐瀚在社群回顧前總統李登輝24年前的談話，直呼毫無違和感；黃暐瀚也直言，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，「誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」

黃暐瀚15日在臉書貼文中稱，最近台灣熱議有關增加軍事預算的話題，朝野意見分歧。「說真的，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」他並發布了2001年前總統李登輝接受台視專訪的影片。

專訪中，李登輝首先表示，「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」接著李登輝解釋，台灣已經實施民主制度，反對與共產黨統一；前總統蔣經國在台灣待了39年，都直言自己是台灣人。李登輝最後感嘆，「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂。」

貼文最後黃暐瀚表示，距離專訪已24年，如今再回頭看，竟無一點違和感，「既驚訝，又不勝唏噓。」

