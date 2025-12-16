為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    回顧李登輝昔談「為何增軍費」 黃暐瀚：24年過去毫無違和

    2025/12/16 10:38 即時新聞／綜合報導
    前總統李登輝2001年曾感嘆，「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂」。（圖擷自黃暐瀚臉書）

    前總統李登輝2001年曾感嘆，「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂」。（圖擷自黃暐瀚臉書）

    為強化台灣防禦能力以因應中國帶來的威脅，總統賴清德日前提出400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算。資深媒體人黃暐瀚在社群回顧前總統李登輝24年前的談話，直呼毫無違和感；黃暐瀚也直言，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，「誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」

    黃暐瀚15日在臉書貼文中稱，最近台灣熱議有關增加軍事預算的話題，朝野意見分歧。「說真的，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」他並發布了2001年前總統李登輝接受台視專訪的影片。

    專訪中，李登輝首先表示，「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」接著李登輝解釋，台灣已經實施民主制度，反對與共產黨統一；前總統蔣經國在台灣待了39年，都直言自己是台灣人。李登輝最後感嘆，「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂。」

    貼文最後黃暐瀚表示，距離專訪已24年，如今再回頭看，竟無一點違和感，「既驚訝，又不勝唏噓。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播