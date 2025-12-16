3千萬換7億資產遭砍 南市府為康寧校區預算臨時會提覆議

台南市府規劃承接原康寧大學台南校區土地，擬以3千萬元取得校區內7棟、約值7億元的建物。（記者洪瑞琴攝）

康寧大學台南校區退場後長期閒置，逐漸成為治安死角。南市府基於安南區快速發展與公共使用需求，規劃承接該校台南校區地上權及校內建物，擬以3千萬元取得校區內7棟、帳面價值約7億元的建物，作為未來公共服務與產業發展使用。不過相關預算尚未獲市議會通過，市府將在此次臨時會提出覆議，爭取議員支持。

市府財稅局指出，康寧台南校區位於安南區核心地帶，介於南部科學園區、台南科技工業區與七股科技工業區之間，地理位置具發展潛力。若放任校區荒廢，不僅造成公共資源浪費，也恐影響周邊治安與生活環境。後續將由市府經發局統籌規劃，活化校內現有建築，善用約19公頃校地與運動場地，透過招商引進產業投資與公共服務，帶動區域整體發展。

請繼續往下閱讀...

針對外界關心土地租金問題，財稅局表示，校地屬台糖，市府需每年支付租金與地價稅約1310萬元。但經評估，保留部分建物供公共使用外，其餘可出租建坪的年租金收入約可達3000萬元，足以支應土地租金，並仍有餘裕負擔校區建物及土地的維護管理費用。

不過，市府於115年度編列的3000萬元價購建物預算，日前遭市議會審議時大幅刪減，僅保留1000元預算科目。部分議員質疑市府對校區未來用途說法前後不一，從原先規劃遷入區公所、市刑大或社會住宅，到後來又轉為科技研發中心與創新育成基地，要求市府先提出更清楚、具體的整體規劃，才願支持預算覆議。

對此，市府說明，已提出「安南智慧森活園區」構想，定位康寧校區為連結南科與台南科技工業區的關鍵節點，承接精密儀器、IC設計等產業外溢需求，並協助傳統產業升級。未來園區將提供AI、智慧製造與綠能技術新創團隊研發空間，校舍轉型為育成基地，圖書館改為AI人文圖書館，宿舍與綠地也將活化為運動與社區共享空間，盼加速推動地方發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法