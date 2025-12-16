柯案大辯論》檢方今可望論告完畢 柯文哲下午起答辯

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉入京華城等案，進入言詞辯論階段，圖為15日前台北市長柯文哲出庭。（資料照，記者羅沛德攝）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今天上午繼續開辯論庭，上午由檢察官續行昨日未完的論告，預計費時半天，下午由柯文哲、沈慶京等5名涉行收賄罪的被告開始為期2天半的答辯。

檢察官昨天已論告完畢柯文哲、沈慶京涉共犯圖利罪，以及柯、沈、李文宗、威京法財務經理張志澄涉共犯行收賄210萬元的部分。

至於柯涉收受沈慶京1500萬元的部分，昨天則論告至一半，已論告到「A1-37」隨身硬碟中「工作簿」Excel檔案中每列的姓名、數字為金主、金額，今天將繼續探究檔案本身資訊的證據。

檢方昨天緊咬柯文哲於偵查時說過的「至少要知道哪些人幫助過我們」，表格上的證人證詞都說明了確有其事，且只有柯一人知道全貌，可證工作簿檔案是柯親自記錄的帳冊、金流證據，「柯文哲的Excel真的以Pay出好幾千萬元來」，因此其中一行「小沈-1500」就是收賄對價。

今上午檢方將論告工作簿檔案本身的資訊、黃珊珊與柯的簡訊對話等其他證據後，再論告台北市議員應曉薇及其顧問吳順民涉收受沈慶京賄賂的案情。

檢察官預計於上半天完成論告，隨後即由柯文哲和其律師團開始答辯，預估下午登場，之後再由沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇答辯，答辯時間延續至週三及週四全天，今天柯陣營能否辯畢將決定未來辯論時程。

