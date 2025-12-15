為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黎智英依港版國安法恐面臨無期徒刑 林志潔：一國兩制就是如此你敢要嗎？

    2025/12/15 22:46 記者洪美秀／新竹報導
    黎智英依港版國安法恐面臨無期徒刑，陽明交大法律學者林志潔質疑一國兩制就是如此，你敢要嗎？（擷取自林志潔臉書）

    黎智英依港版國安法恐面臨無期徒刑，陽明交大法律學者林志潔質疑一國兩制就是如此，你敢要嗎？（擷取自林志潔臉書）

    已被中國羈押5年的黎智英，遭香港起訴的一項勾結國外勢力罪、兩項共謀散布煽動刊物、煽動違反國安罪全部都被判決有罪，依照港版國安法的規定，很可能面臨無期徒刑，對此，陽明交大法律學者林志潔提到，這對已78歲的黎智英何其殘酷。中共在香港發生「反送中」後，先制定港版國安法，其後又要求香港立法會自行制定國家安全條例，一步一步勒緊香港的各種表意、言論自由。對這樣的一國兩制，林志潔也問台灣人，你敢要嗎？

    林志潔說，香港在台灣還屬於戒嚴時期之時，曾是華人社會言論自由最有保障的地方，香港也是影響台灣媒體深遠的蘋果日報起源地，黎智英當初不顧眾人勸阻，執意返回香港，是怎樣一種殉道的理念，想來真是令人難過。港版國安法廢棄香港的陪審制，要求審判者必須是愛國法官，犯罪的構成要件寬鬆，在社群媒體貼「光榮革命」四個字都會觸法，唱「義勇軍進行曲」背過身都會構成侮辱國歌罪。

    她說，今天，黎智英獲罪，民主國家發出譴責，中共只說：香港是一國兩區，特區的國內事務，他國無從置喙。

    一國兩制就是如此，你敢要嗎？她也呼籲台灣人，珍惜民主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播