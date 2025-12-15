黎智英依港版國安法恐面臨無期徒刑 林志潔：一國兩制就是如此你敢要嗎？

黎智英依港版國安法恐面臨無期徒刑，陽明交大法律學者林志潔質疑一國兩制就是如此，你敢要嗎？（擷取自林志潔臉書）

已被中國羈押5年的黎智英，遭香港起訴的一項勾結國外勢力罪、兩項共謀散布煽動刊物、煽動違反國安罪全部都被判決有罪，依照港版國安法的規定，很可能面臨無期徒刑，對此，陽明交大法律學者林志潔提到，這對已78歲的黎智英何其殘酷。中共在香港發生「反送中」後，先制定港版國安法，其後又要求香港立法會自行制定國家安全條例，一步一步勒緊香港的各種表意、言論自由。對這樣的一國兩制，林志潔也問台灣人，你敢要嗎？

林志潔說，香港在台灣還屬於戒嚴時期之時，曾是華人社會言論自由最有保障的地方，香港也是影響台灣媒體深遠的蘋果日報起源地，黎智英當初不顧眾人勸阻，執意返回香港，是怎樣一種殉道的理念，想來真是令人難過。港版國安法廢棄香港的陪審制，要求審判者必須是愛國法官，犯罪的構成要件寬鬆，在社群媒體貼「光榮革命」四個字都會觸法，唱「義勇軍進行曲」背過身都會構成侮辱國歌罪。

她說，今天，黎智英獲罪，民主國家發出譴責，中共只說：香港是一國兩區，特區的國內事務，他國無從置喙。

一國兩制就是如此，你敢要嗎？她也呼籲台灣人，珍惜民主。

