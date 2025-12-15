為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營最好有這麼多人挺？小草呼籲倒閣嗆「怕啥」 大票網友刷支持！

    2025/12/15 23:59 即時新聞／綜合報導
    府院拍板「不公布、不副署」惡法，藍白跳腳卻不敢提倒閣。圖為民眾黨團總召黃國昌和國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    府院拍板「不公布、不副署」惡法，藍白跳腳卻不敢提倒閣。圖為民眾黨團總召黃國昌和國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    藍白聯手惡修《財劃法》、否決政院覆議案，府院高層15日正式拍板「不副署、不公布」，藍白氣炸，反過來指控賴政府這樣才是「毀憲亂政」，但完全不敢提倒閣。有小草看不下去，在網上呼籲倒閣，因為他不相信藍白的支持度會低於民進黨，結果獲得大票台派網友支持！

    面對賴政府「不副署、不公布」反制，藍白跳腳批評中央，可儘管卓揆直言在野若不滿可以對他提出不信任案，但藍白狂跳針，嚷嚷著違憲，就是不敢喊倒閣，不然就是瞎稱換掉卓榮泰只是讓下一個賴清德的「傀儡」上台，要就賴清德也要跟著下台，讓人看了直搖頭。

    有小草15日在Threads上直呼看不下去，發文「我是民眾黨支持者，我支持倒閣重選國會！實在不相信經過這兩年，民進黨的支持度還能上升，怕啥？」

    該貼文曝光後，引來大批台派網友留言「我難得跟民眾黨的支持者，取得共識」、「說得太好了，60%民意怕什麼」、「你大概是民眾黨這邊最睿智的一位」、「支持你！趕快說服你們家國蔥！」、「藍白不倒閣就是用行動支持不副署」、「我也支持你，大家一起支持倒閣」。政治工作者周軒也轉發該篇貼文，笑稱「這就是骨氣，你比黃國昌適合當黨主席。」

    圖
    圖
