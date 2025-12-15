為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    行政院長不副署財劃法 陳其邁建議：讓憲法法庭儘快恢復運作

    2025/12/15 20:14 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市長陳其邁呼籲，當前最重要的是讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁呼籲，當前最重要的是讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。（記者葛祐豪攝）

    因應在野黨強勢修《財劃法》，衝擊中央施政推動，行政院長卓榮泰今（15日）下午正式宣布不副署本次修法；對此，高雄市長陳其邁認為，當前最重要的是讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。

    陳其邁表示，面對朝野僵局，朝野政黨都應該在憲政架構下，盡力溝通尋求共識，解決方向需要符合台灣憲政體制以及民主機制。

    陳其邁認為，爭議起因在於立法院修正憲訴法，憲法法庭被實質凍結，導致朝野爭議無法解決，這是最大的癥結。「我想最重要的是，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議!」

    他說，民眾期待重大建設及民生法案要能繼續推進，同時強化國防保護自己，立法過程不要造成台灣空轉、內耗。

    民進黨立委今天與市議員張勝富、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓及市議員參選人蔡秉璁等人，在捷運黃線工地表達支持行政院長不副署，並齊呼「支持行政院不副署，捍衛高雄權益」，共同作行政院堅強後盾，支持以不副署等管道因應違憲亂紀的財劃法，重建預算正義，守護全台縣市財政公平。

    熱門推播