    首頁 > 政治

    政院顧問岩崎茂遭中國制裁 我外交部嗆：無助促進區域穩定

    2025/12/15 20:14 記者黃靖媗／台北報導
    中國外交部15日宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，我國外交部表達嚴正關切。（資料照）

    中國外交部15日宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，我國外交部表達嚴正關切。（資料照）

    中國外交部今（15）日宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。我國外交部表達嚴正關切，並重申我國政府的立場與原則，呼籲中方應避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋，此類作為無助於促進區域穩定。

    外交部指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會普遍理解的客觀現狀，中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權。任何以國內法或政治理由，對他國人民進行跨國鎮壓或干預的作為，均與國際法精神及國際人權規範不符。

    外交部進一步說明，我國基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景之國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式。岩崎茂長期致力於區域安全與和平相關事務，其個人專業參與符合國際慣例，也不涉及任何對他國內政之干預。

    外交部呼籲，中方應審慎看待相關議題，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋，此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。

    外交部強調，台灣一向重視與區域內各方的和平共處，並致力於與理念相近國家深化合作，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮，對於任何因參與民主或公共事務而遭受不當對待的台灣人民及在台其他國家公民，我國政府均將依法提供必要保障。

