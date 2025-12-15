為參選暖身？基隆7區掛政績看板 童子瑋：迎接新一年起點

基隆市議長童子瑋今天（15日）在臉書貼文，他彙整自己及議會同仁意見爭取各個行政區的地方建設，圖為仁愛區的政績看板。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

民進黨基隆市長提名作業最快將在今年12月底前公布，外界普遍看好賴清德總統外甥、基隆市議長童子瑋將被徵召，代表民進黨披掛上陣。距離年底只剩下半個月，童子瑋於基隆7大行政區陸續掛出「年度服務重點報告」政績看板，他也在今天（15日）在個人臉書貼文表示，一年即將告一段落，希望將這一年來在各區的努力爭取的建設成果與民生福利，向市民報告，也作為迎接新一年的起點。

童子瑋指出，這次所公布的政績看板，彙整了他與多位議會同仁，針對不同區域需求，向基隆市政府及中央爭取的重要建設與改善成果，涵蓋交通安全、公共空間、長照照顧與生活環境等市民最切身相關的議題。

在暖暖區，爭取改善暖暖運動公園壘球場設施，並協助升級暖同里照服據點設備，強化長者與社區照顧量能；信義區方面，成功爭取1813K客運新增清晨6點45分班次，回應通勤族需求，同時推動深澳坑路人行道改善，提升行人安全；安樂區則著重於社會照顧與學童通行安全，爭取關懷據點供餐福利，並改善校園周邊通學步道。

在仁愛區，積極爭取南榮路人行空間改善工程，總經費達2億2千萬元，並推動騎樓整平4年期計畫，累計經費共3000萬元，同時爭取獅球嶺砲台歷史場景規劃，結合城市記憶與觀光潛力；中正區方面，推動真砂公園健康步道建設，提供市民更完善的休憩與運動環境。

在中山區，成功爭取登山步道建設，串聯球子山至白米甕砲台，強化山海城市特色與觀光動線；七堵區則聚焦基礎建設與校園安全，爭取長興里產業道路災損修復，同時改善校園周邊通學步道，讓孩子上下學更安心。

童子瑋強調，每一項成果的背後，都是市民朋友一次次的提醒與反映，是無數場會勘、電話聯繫，以及與市府、里長和地方團隊反覆討論所累積的成果。他強調，這些改變或許不一定立刻翻轉整座城市，但每一步進展，都承載著市民對生活改善的期待。

童子瑋說，「謝謝每一位曾經向我反映問題、提供意見的民眾。」未來他將持續把市民需求放在心上，以更踏實、穩健的腳步，陪伴基隆大步向前，讓城市的每個角落，都能持續變得更好。

